Pourquoi l’acteur de James Bond, Daniel Craig, ne laissera pas ses enfants avoir ses millions

Daniel Craig est l’une des plus grandes stars de cinéma au monde. Depuis qu’il a pris le rôle de James Bond dans Casino Royale, il est devenu une célébrité à travers le monde – même si jouer à 007 ne faisait pas partie de ses ambitions de longue date. Il a fait pas mal d’argent.

On pourrait penser que son succès assurerait un avenir douillet à ses enfants. Ce n’est pas le cas. Craig n’a aucun intérêt à laisser son argent à ses enfants.

Daniel Craig voulait-il jouer James Bond quand il était enfant?

007 n’était pas un personnage que Craig ait jamais rêvé de jouer. Les gens me disent toujours: «Vous devez avoir rêvé de jouer à James Bond quand vous étiez enfant. La réponse est non. J’ai jamais fait.”

Craig a poursuivi: «Je rêvais d’être toutes sortes d’autres choses – Superman, Spider-Man, l’homme invisible, même un bon cow-boy à l’ancienne. Mais Bond tellement, ce qui semble ironique maintenant. ” Indépendamment des ambitions d’enfance de Craig, Bond est devenu le rôle déterminant de sa carrière, en partie parce qu’il a réinventé le personnage pour une nouvelle génération.

Sans Bond, aurait-il obtenu des rôles dans des films tels que Defiance, Cowboys & Aliens, Dream House, The Girl with the Dragon Tattoo et Knives Out? Il est même possible que Craig ait raté son caméo comique dans Star Wars: The Force Awakens s’il n’avait jamais 007.

L’argent de Daniel Craig et ce qu’il veut en faire

Même si Craig n’a pas réalisé ses rêves d’enfance de jouer à Superman ou à l’homme invisible, sa carrière lui a valu une somme considérable – 130 millions de dollars pour être exact. Craig n’a pas joué tous les rôles qu’il aurait aimé, mais il a certainement eu une carrière enviable. Malgré sa grande richesse, il n’a pas l’intention de la donner à ses enfants.

Il a expliqué: «Je ne veux pas laisser de grosses sommes à la prochaine génération. Je pense que l’héritage est assez désagréable. Ma philosophie est de m’en débarrasser ou de le donner avant de partir. »

Cette philosophie aura un impact énorme sur la vie de ses deux enfants. Jusqu’à présent, Craig a deux filles. Son premier est une fille de 28 ans nommée Ella qu’il avait avec l’actrice Fiona London. La seconde est une fille avec l’actrice Rachel Weisz qui est née en 2018. Craig et Weisz ont gardé le nom de la fille privé, cependant, Weisz dit que la fille tient beaucoup à son père.

La réception des fans à cette nouvelle a été mitigée. Certains fans de Bond ont applaudi Craig pour sa charité et ont espéré que sa décision inculquerait de l’ambition à ses filles plutôt que de leur permettre de simplement compter sur l’argent de leur père. D’autres fans ont estimé que Craig prenait une mauvaise décision et qu’il devrait partager sa richesse avec ses enfants. Tout comme son 007, les décisions personnelles de Craig ne sont pas orthodoxes.

