Pourquoi le basilic n’a pas détruit l’Horcruxe en Harry

J.K. La série de livres Harry Potter de Rowling est devenue un phénomène mondial. De plus, les sept romans que Rowling a écrits sur un garçon sorcier destiné à détruire le mal qu’est Lord Voldemort ont inspiré huit longs métrages que les gens de tous âges adorent. Alors que le dernier film a été présenté en 2011, les fans inconditionnels de Harry Potter ont encore beaucoup à obséder, grâce aux parcs à thème créés par Universal.

Bien que les livres et les films soient en circulation depuis des années, les fanatiques de Harry Potter continuent de trouver de nouveaux mystères dans le monde fictif des sorciers de Rowling. L’un de ces mystères est la raison pour laquelle l’Horcruxe à l’intérieur de Harry n’a pas été détruit dans Chamber of Secrets. Lisez la suite pour savoir pourquoi le Horcruxe est resté en Harry, malgré le fait qu’il soit mordu par le basilic.

J.K. Rowling | John Phillips / .

Comment fonctionnent les horcruxes

En utilisant la magie noire, une sorcière ou un sorcier peut transformer n’importe quel objet en un réceptacle qui abrite un fragment de leur âme afin qu’ils puissent devenir immortels. Lorsque Lord Voldemort a pris le pouvoir, il a décidé de diviser son âme en sept morceaux pour qu’il soit plus difficile pour quiconque de le tuer.

Chaque partie de l’âme de Voldemort était cachée dans un objet qui était important pour lui. Ces articles comprenaient le journal de Tom Marvolo Riddle (le vrai nom de Voldemort), la bague de Marvolo Gaunt, le médaillon de Salazar Serpentard, la coupe d’Helga Hufflepuff, le diadème de Rowena Ravenclaw, Nagini le serpent et Harry Potter lui-même.

Pourquoi l’horcruxe d’Harry n’a pas été détruit dans «Chamber of Secrets»

Tout au long des livres et des films, il est devenu le travail d’Harry Potter de trouver et de détruire les Horcruxes afin qu’il puisse arrêter Voldemort une fois pour toutes. Dans le deuxième livre et le film suivant, Harry Potter et la chambre des secrets, nous voyons Harry utiliser un croc de basilic pour détruire le journal de Tom Riddle. Sans le savoir, il détruit également un morceau de l’âme de Voldemort.

Avant de poignarder le journal, le basilic mordit l’avant-bras de Harry. Heureusement, sa blessure a été guérie par les larmes de Fumseck, le phénix magique, mais les fans ont commencé à se demander pourquoi le croc du basilic n’a pas détruit Harry et le morceau d’âme de Voldemort qui est en lui quand il a été mordu. En fait, lorsque Fumseck a guéri le bras de Harry, il a également guéri l’Horcux que Harry abrite. Si Fumseck n’était pas arrivé pour aider Harry, il serait mort, avec le morceau d’âme de Voldemort caché en lui.

Selon un tweet de Rowling, un Horcruxe ne peut être détruit que si le réceptacle contenant l’Horcruxe est «détruit de façon irréparable». Ce n’est que lorsque Harry et Voldemort se sont rencontrés dans la forêt interdite pendant le livre / film Deathly Hallows que le Horcruxe final a été détruit. Voldemort a tenté de tuer Harry, mais il ne pouvait pas vraiment mourir tant que Voldemort était encore en vie.

Dans les livres, le professeur Dumbledore explique: «Il a pris votre sang et reconstruit son corps vivant avec! Votre sang dans ses veines, Harry, la protection de Lily à l’intérieur de vous deux! Il vous a attaché à la vie pendant qu’il vit! ” Lorsque Voldemort a utilisé le sang d’Harry pour reconstruire son corps pendant le Tournoi des Trois Sorciers, l’amour et le sacrifice de Lily Potter qui à l’origine ont sauvé Harry en tant que bébé sont devenus une partie de Voldemort. Cette connexion était ce qui permit à Harry de revenir une fois l’Horcruxe détruit.

C’est un mystère Harry Potter résolu! Mais, ce ne sera probablement pas le dernier mystère entourant les Horcruxes ou l’univers Harry Potter en général que les fans chercheront à percer.