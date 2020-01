Pourquoi le chanteur Trey Songz est poursuivi pour 10 millions de dollars

Trey Songz est connu pour faire de la musique pour faire des bébés, mais selon un récent procès, ses paroles sexuelles peuvent avoir évolué vers des tâtonnements indésirables. Le chanteur de R&B est accusé d’inconduite sexuelle et sa victime présumée poursuit pour 10 millions de dollars.

Trey Songz 2019 | Lev Radin / Pacific Press / LightRocket via .

Trey Songz poursuivi pour agression sexuelle

Selon des documents judiciaires obtenus par The Blast, Songz est poursuivi par un résident de Géorgie, qui utilise l’alias Jane Doe. Selon elle, l’incident avec la chanteuse s’est produit dans une boîte de nuit de Miami en janvier 2018.

Source: Instagram

Doe dit qu’elle et Songz faisaient la fête au E11even le jour du Nouvel An après l’avoir invitée au club après une fête à Diddy’s House. Les deux d’entre eux étaient assis à une table VIP quand elle dit que Songz a forcé ses mains sous sa jupe et a touché ses zones privées sans son consentement ou sa permission.

Elle prétend également avoir rapidement découvert qu’elle n’était pas la seule victime de Songz ce soir-là. Une autre fêtarde qui assistait à la discothèque avec le groupe, a confié à Doe que Songz lui avait fait la même chose plus tôt dans la soirée.

Source: Instagram

Doe poursuit pour agression, batterie et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, réclamant 10 millions de dollars de dommages et intérêts.

Ce n’est pas la première fois que Trey Songz est accusé d’inconduite sexuelle

Songz a déjà fait face à des allégations similaires. Juste un an avant l’incident présumé avec Doe, l’actrice et animatrice de talk-show, Keke Palmer, l’a accusé d’intimidation sexuelle. Palmer a déclaré qu’elle en avait fait l’expérience lors d’un tournage d’un clip pour Songz en janvier 2017.

Trey Songz et Keke Palmer 2014 | Johnny Nunez / WireImage

Palmer a affirmé que Songz avait utilisé de la nourriture, de l’alcool et une «petite intimidation sexuelle» pendant le tournage pour la contraindre à apparaître dans la vidéo – et que son image avait été incluse dans le projet et publiée à son insu ou sans son approbation. Elle a affirmé que Songz et son équipe de production l’avaient filmée secrètement pendant le tournage du clip, dont elle ignorait initialement qu’elle se déroulait. Dans la vidéo, Palmer apparaît assis sur un canapé à son domicile, prenant des selfies sur son téléphone.

Elle pensait qu’elle était invitée à une fête à la maison, alors qu’il s’agissait en fait d’un tournage vidéo. Lorsqu’elle a remarqué qu’une production secrète avait lieu, Palmer dit qu’elle a dit à Songz et à son équipe qu’elle ne voulait pas en faire partie.

Source: YouTube

Elle est allée sur Instagram pour exprimer ses griefs avec la chanteuse dans un long post à l’époque et a déclaré qu’elle avait fini par se cacher dans un placard pour éviter d’être filmée plus loin.

“Littéralement, ma dernière option était de me cacher parce que vous n’écoutiez pas tous quand j’ai dit que je ne voulais pas être dans la vidéo pour la PREMIÈRE fois”, a-t-elle écrit. La légende de Palmer comprenait également des références sur la misogynie dans l’industrie de la musique et son manque de respect pour les femmes. De plus, elle a été blessée par les actions présumées de Songz parce qu’elle connaît la chanteuse depuis qu’elle a 13 ans.

Songz a nié les allégations de Palmer sur Instagram et dans une interview ultérieure avec The Breakfast Club. Palmer a maintenu ses prétentions.