Pourquoi le coronavirus est-il plus mortel chez l’homme que chez la femme?

Il semble que le coronavirus affecte non seulement les personnes âgées dans une plus large mesure, mais choisit également ses invités en fonction du sexe. Les statistiques de pandémie recueillies par différents pays indiquent que COVID-19 est plus mortel chez les hommes que chez les femmes. La science estime que ce fait étrange peut être dû à plusieurs facteurs, bien que la réponse ne soit pas encore concluante.

Le coronavirus est plus dangereux pour les hommes que pour les femmes. Selon les statistiques des personnes infectées en Chine entre la fin de 2019 et le 11 février de cette année, le taux de mortalité est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Sur les 44 672 cas confirmés à cette date en Chine, la mortalité chez les hommes était de 2,8%, tandis que chez les femmes, elle n’était que de 1,7%.

Mais pour les scientifiques et les médecins, ce n’est pas une surprise totale. En fait dans plusieurs pandémies historiques, les hommes ont été plus vulnérables que les femmes. Au cours de la pandémie de SRAS à Hong Kong en 2003, les hommes avaient un taux de mortalité 50% plus élevé, selon l’analyse de 1 755 cas. Toujours lors de la pandémie de grippe de 1918, les hommes infectés étaient plus susceptibles de mourir.

De nombreux scientifiques ont suggéré que cette vulnérabilité des hommes aux maladies respiratoires causées par un virus pourrait être dû à la consommation de tabac et d’alcool, substances qui altèrent les poumons et le système immunitaire:

“L’une des principales causes de décès est que vos poumons ne fonctionnent plus, et s’ils sont endommagés par le tabagisme, il y a moins de réserve avant que les poumons ne soient plus suffisamment actifs et vous gardent oxygéné”, a déclaré Paul Hunter de l’Université de l’Est. Anglia.

En Chine, environ 50% des hommes consomment du tabac, tandis que les femmes fumeurs n’en représentent que 3%. Une étude menée chez des patients COVID-19 a montré que la 26% des hommes qui ont fini en soins intensifs ou qui sont décédés étaient des fumeurs fréquents. Mais les chiffres d’autres pays disent le contraire. En Italie, 28% des hommes fument et 19% des femmes également. Cela signifie que la cigarette n’est pas la seule chose qui nous rend vulnérables au coronavirus. Il y a encore un morceau au tableau qui n’a pas été révélé, mais les scientifiques travaillent pour le trouver.

