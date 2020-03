Pourquoi le mariage de la princesse Beatrice à Edoardo Mapelli Mozzi ne peut avoir que 2 invités

La princesse Beatrice apporte des changements radicaux à son prochain mariage avec Edoardo Mapelli Mozzi. Le couple devrait se marier fin mai, mais la crise des coronavirus oblige Béatrice, la princesse d’York, à réduire la cérémonie. À moins que les choses ne changent radicalement dans un avenir proche, le mariage de Béatrice pourrait être limité à seulement deux invités.

Princesse Béatrice et Edoardo Mapelli Mozzi | UK Press Pool / UK Press via .

La princesse Beatrice annonce des changements de mariage

Le gouvernement britannique a conseillé à sa population âgée de rester chez elle alors que la nouvelle épidémie de coronavirus continue de s’intensifier dans le monde. À la lumière de la crise mondiale, Beatrice a récemment annoncé qu’elle annulait sa réception au palais de Buckingham.

Selon Hello Magazine, Buckingham Palace a publié une déclaration confirmant l’annulation et révélant que Beatrice et Edoardo envisageaient plutôt un mariage privé.

Béatrice et Edoardo ont annoncé leur engagement l’automne dernier. Le mariage devait avoir lieu le 29 mai à l’intérieur de la Chapelle Royale. Après la cérémonie, la reine Elizabeth devait organiser une réception privée dans les jardins du palais de Buckingham.

Avec la princesse Beatrice et Edoardo apportant de grands changements à leur

mariage, il y a eu des spéculations que la liste des invités sera sévèrement

limité.

L’Église d’Angleterre impose des restrictions sur les mariages

La chapelle royale à l’intérieur du palais Saint-James ne contient qu’environ 150 invités, donc le mariage de la princesse Beatrice avec Edoardo n’allait jamais être une grande affaire, surtout selon les normes de la famille royale.

Mais avec l’escalade de la crise des coronavirus, cela ressemble à

le couple n’invitera que quelques invités au mariage. A moins que la situation

va mieux dans le mois prochain, il y a une chance que seulement deux personnes

sera témoin de leur union.

L’Église d’Angleterre a récemment annoncé qu’elles ne sont

permettant aux groupes de mariage d’inclure cinq personnes. Cela comprend le couple d’être

le ministre et deux invités qui servent de témoins.

La plupart de la famille d’Edoardo réside actuellement en Italie, un pays durement touché par le coronavirus. On ne sait pas qui les deux inviteraient en tant qu’invités, mais la sœur de la princesse Beatrice, la princesse Eugénie, serait probablement parmi leurs meilleurs choix.

La famille royale annule les événements à venir

La mise à jour du mariage de la princesse Beatrice intervient après que des membres supérieurs de la famille royale ont annulé une multitude d’engagements publics à venir. La reine Elizabeth a récemment annoncé que son service Maundy sera reporté, tandis que le prince Charles et Camilla Parker Bowles viennent d’annuler leur visite en Jordanie et en République de Chypre.

Plus tôt dans la semaine, Buckingham Palace a révélé que le calendrier de la reine Elizabeth serait modifié à la lumière de la crise des coronavirus. Sa Majesté a depuis quitté le palais et se trouve actuellement au château de Windsor avec son mari, le prince Philip.

“Par mesure de précaution raisonnable et pour des raisons pratiques dans les circonstances actuelles, un certain nombre de modifications sont apportées au journal de la Reine”, a révélé le communiqué. «En consultation avec le service médical et le gouvernement, un certain nombre d’événements publics auxquels participeront un grand nombre de personnes en raison de la présence de la reine et d’autres membres de la famille royale au cours des prochains mois seront annulés ou reportés.»

Avec la famille royale se préparant au pire et espérant le meilleur,

Le rôle de Béatrice dans la monarchie pourrait être accru dans les prochaines semaines.

La princesse Beatrice prend des responsabilités plus royales au milieu

crise de coronavirus

Béatrice n’a jamais été royale à plein temps et a fait carrière

pour elle-même en dehors de la monarchie. Mais cela pourrait changer maintenant que la plupart des

les hauts fonctionnaires de la famille royale quittent temporairement le

projecteur.

Dans le cas où la reine Elizabeth ne pourrait pas remplir ses fonctions royales, cinq conseillers d’État peuvent intervenir et combler le vide. Le seul problème avec ce plan est que les cinq conseillers sont Philip, Charles, le prince William, le prince Harry et le prince Andrew.

La reine Elizabeth a publié un message sur le coronavirus: “Maintenant, plus que jamais dans notre passé récent, nous avons tous un rôle d’une importance vitale à jouer en tant qu’individus” https://t.co/pbOEsYSyu8

– . International (@cnni) 19 mars 2020

Il ne fait aucun doute que Philip et Charles seront isolés d’eux-mêmes compte tenu de leur âge, tandis que Harry et Andrew ont démissionné en tant que membres actifs de la famille royale. Cela laisse William comme la seule personne disponible pour agir au nom de la reine Elizabeth.

Dans cet esprit, il est possible que la famille royale utilise la Regency Act de 1937 pour nommer la princesse Beatrice en tant que sixième conseiller d’État. Si cela se produisait, son rôle se développerait considérablement au sein de la monarchie.