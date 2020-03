Pourquoi le nouvel album de Donald Glover a disparu d’Internet

Alors que les gens sont enfermés dans leurs maisons à la suite de la pandémie de coronavirus, des sociétés de médias comme Disney et des célébrités telles que Rita Wilson (consultez ses Quarantunes sur Spotify) proposent des moyens d’aider à divertir les masses.

Dans le domaine de la musique, Donald Glover a décidé de laisser tomber un nouveau projet aux petites heures du dimanche matin.

Donald Glover | Gregg DeGuire / FilmMagic / .

Donald Glover a surpris les fans avec une nouvelle musique

Typiquement, la musique de Glover sort sous son surnom de «Childish Gambino», la poignée créée par le générateur de noms Wu-Tang en ligne. En plus de jouer, il a construit une carrière d’artiste qui chante et rap, et “This Is America” ​​de 2018 a été parmi ses derniers morceaux à frapper la scène.

Les fans ne s’attendaient pas à ce qu’il accorde quelque chose de nouveau, mais c’est exactement ce qui s’est passé à l’improviste le 15 mars.

Il n’y avait aucun signe du tag Childish Gambino, mais il y avait des chansons qui comprenaient des fonctionnalités d’artistes similaires tels que 21 Savage, SZA et Ariana Grande.

Outre «Feels Like Summer» et «Algorithm», il y avait aussi une chanson du film de l’île de Goyave qui ont toutes été rendues publiques avant cela.

Les fans étaient heureux d’entendre parler de Glover

Glover était en vogue sur Twitter et au début, les fans pensaient que cela avait quelque chose à voir avec la fermeture d’Atlanta. Mais non, une fois que l’on a appris qu’il avait de la musique à diffuser, les gens ont réagi avec excitation.

Un utilisateur Twitter

a écrit: “Donald Glover laissant tomber un album au milieu de la nuit est le meilleur

nouvelles que je peux me réveiller. ” Un autre a dit: «Cher Donald Glover,

votre album est ce dont le monde entier avait besoin, merci. »

L’œuvre d’art et les chansons avaient le

parler sur Internet et garder la boucle de streaming en boucle. Il y avait plein de

d’autres commentaires et mèmes, mais aucun d’eux n’est venu de Glover, dont Twitter

le compte est actif mais dépourvu de messages.

L’album a disparu

Quelques heures après sa parution, l’album a mystérieusement disparu du site Web de Glover. Les fans se demandent ce qui lui est arrivé et s’il s’agit d’un projet plus long de Glover ou de «Childish Gambino».

Selon Hits Daily Double, la musique a été supprimée du site Web et n’était disponible que pendant environ 12 heures.

C’est la seule plateforme où l’équipe de Glover l’a publiée, et

si vous visitez le site maintenant, vous serez accueilli avec une seule page blanche qui lit, “Donald

Glover présente. ” Pas de liste de morceaux, pas de communiqué de presse, pas de longue annonce expliquant

l’album, et pas de musique.

Sous Childish Gambino, le dernier album complet de l’artiste, Awaken,

Mon amour! est sorti en 2016, suivi par l’EP, Summer Pack, en 2018.

Les fans qui ont faim de ce nouvel ensemble peuvent être suffisamment pressés pour le rechercher dans

les confins d’Internet avant que Glover ou son camp ne publie officiellement.

À tout le moins, il semble que quelque chose de concret sera

à venir bientôt, mais les fans devraient garder un œil sur le mystérieux site Web pour les mises à jour.