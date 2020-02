Pourquoi le père de Lady Gaga refuse de payer son loyer

Lady Gaga est l’une des plus grandes stars de la pop au monde. Elle est depuis plus d’une décennie maintenant. Son importance et son succès ne signifient pas que sa famille n’a pas de problèmes.

Bien qu’il ne soit pas exactement une célébrité, le père de Gaga, Joseph Germanotta, a reçu une couverture médiatique surprenante au fil des ans. Il a maintenant des problèmes majeurs avec son restaurant de poulet frit. Voici pourquoi il ne paiera pas son loyer.

Lady Gaga et son père, Joseph Germanotta, dans les coulisses avant le spectacle de mi-temps Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI | Kevin Mazur / WireImage

Le père de Lady Gaga doit 260 000 $

Gaga a des sentiments très chaleureux envers son père. Selon Newsday, elle a déclaré: “Rendre votre père heureux est, surtout pour une fille catholique italienne, je vous le dis, c’est vraiment bien.” Elle a dit que tout en remportant des prix et en portant des vêtements de fantaisie était amusant, elle préférait de loin entrer dans le restaurant de son père, voir le sourire sur son visage et savoir qu’il était fier d’elle.

L’affection de Gaga pour son père est certainement touchante. Cependant, les choses ne se passent pas bien dans le restaurant susmentionné. Selon CNN, Germanotta refuse de payer le loyer du restaurant Art Bird & Whisky Bar à New York. Le loyer impayé de Germanotta et les autres frais s’élèvent actuellement à 260 000 $.

Pourquoi Germanotta refuse de payer le loyer? Eh bien, il est contrarié par son propriétaire, la New York Metropolitan Transport Authority. Plus précisément, il est insatisfait du nombre de sans-abri vivant à proximité de son restaurant situé à Grand Central Terminal. Il sent que les sans-abri font fuir leurs affaires. Il sent également que la zone entourant son restaurant est sale.

Joseph Germanotta doit faire un choix

En 2018, Germanotta a expliqué pourquoi il voulait avoir une entreprise à Grand Central Terminal en premier lieu. «Nous espérions beaucoup être dans la gare la plus connue au monde. Quelle était l’attraction? Le nombre de passagers et de personnes qui passent chaque jour. »

Le père de Lady Gaga, Joe Germanotta, dans son restaurant Art Bird & Whisky Bar | Stephanie Ott / alliance photo via .

Dans la même interview, il a dénoncé le nombre de sans-abri dans la région. Il a affirmé que de nombreux matins, les sans-abri constituaient la majorité des personnes dans le terminal. Il a dit que les sans-abri fuyaient les affaires parce qu’ils étaient sales. Certains fans de Gaga qui ont lu l’interview ont estimé que les commentaires de Germanotta étaient insensibles envers les sans-abri.

Le directeur des communications de la New York Metropolitan Transport Authority, Tim Morton, n’était pas d’accord avec l’évaluation de la situation par Germanotta. Il a déclaré que le terminal est un immobilier de choix pour les entreprises, notant à quel point une entreprise à distance de marche de Germanotta est florissante. Il a également déclaré que le terminal ne voyait que peu de criminalité.

Quelle que soit l’évaluation du terminal correcte, Germanotta doit prendre une décision. La New York Metropolitan Transport Authority lui a envoyé une lettre disant qu’il avait 14 jours pour payer ses dettes. Germanotta a déclaré qu’il n’avait aucune intention de le faire. Minton, d’autre part, a déclaré: “Nous espérons qu’il respectera ses obligations”. Gaga n’a pas encore commenté le conflit de son père avec la New York Metropolitan Transit Authority.

