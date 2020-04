Pourquoi le pic de la pandémie au Mexique arrivera-t-il entre le 8 et le 10 mai?

Mexico.- Le pic de la pandémie de Covid 19 au Mexique arrivera entre le 8 et le 10 mai grâce au fait que la population agit de manière responsable, reste à la maison et annule sa mobilité jusqu’à 73%, a rapporté le gouvernement fédéral.

Les prévisions de reprise des activités éducatives, économiques et sociales seront pour le 17 mai, dans 2 403 communes à faible ou sans contagion et pour le 1er juin dans les 463 populations importantes du pays les plus touchées par les cas de contagion. , estime Hugo López Gatell, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé.

La fin de l’urgence, telle que projetée par les experts qui contrôlent la pandémie au Mexique, sera pour le 25 juin, tant que la distance saine et les mesures d’atténuation continueront d’être respectées.

Lors d’une conférence de presse, le président Andrés Manuel López Obrador et le sous-secrétaire Hugo López-Gatell ont annoncé que la journée Sana Distancia est prolongée jusqu’au 30 mai.

Cela si la mise en œuvre de mesures telles que: Sana Distancia jusqu’au 30 mai; assurer leur bonne mise en œuvre, régionaliser leur intensité, segmenter la mobilisation détaillée dans les lieux à transmissibilité faible ou nulle et que les personnes âgées, les femmes enceintes et les populations vulnérables continuent de prendre soin d’elles-mêmes après le 30 mai.

Une fois le diagnostic terminé, ont-ils déclaré, un programme peut maintenant être établi pour le retour ordonné aux activités productives et éducatives.

Mardi prochain, le secrétaire à l’Éducation publique, Esteban Moctezuma, annoncera le rééchelonnement des écoles et des mesures de sécurité pour les élèves de tous niveaux, a déclaré le président.

De plus, il a annoncé que les prêts sont passés de un à deux millions pour soutenir les entrepreneurs des entreprises familiales. Les 25 premiers milliards de pesos iront aux micro, petits et moyens entrepreneurs.

Le nouveau million de crédits ira à tous les employeurs ou employeurs qui n’ont pas licencié leurs travailleurs ou réduit leurs salaires. “C’est peu, mais cela aidera”, a-t-il reconnu.

Le capital pour financer ces prêts sera obtenu auprès de 15 hommes d’affaires qui doivent à la SAT au moins 50 milliards de pesos. A ce jour, 15 milliards de pesos sont déjà disponibles, qui ont déjà été négociés et 10 milliards de pesos supplémentaires pourraient bientôt entrer dans les coffres, a assuré le directeur général.

Il y a des hommes d’affaires qui ont décidé de coopérer et d’autres qui ne veulent tout simplement pas payer, mais une action pénale, civile, administrative ou fiscale sera engagée, a déclaré López Obrador lors de la conférence de presse au Palais national.

