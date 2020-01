Pourquoi le premier mariage de Mario Lopez a pris fin

Mario Lopez a réchauffé le cœur des adolescentes du monde entier en tant que A.C. Slater dans la populaire sitcom des années 90, Saved By The Bell. Depuis, il a jonglé avec une carrière d’acteur et d’animateur de télévision.

Mario Lopez et Ali Landry | Theo Wargo / WireImage pour les communications d’empreintes digitales

Il a partagé de nombreux moments personnels de sa famille tout au long de son séjour en tant qu’hôte, y compris sa vie de père et de mari. Mais avant le mariage actuel de Lopez, il était dans une relation à long terme avec le mannequin et actrice Ali Landry. Ils se sont mariés brièvement mais se sont séparés après que Lopez ait été infidèle.

Pourquoi le mariage de Mario Lopez et Ali Landry a pris fin

Lopez et Landry se sont rencontrés en 1998 au Miss Teen USA Pagent. Ils se sont fréquentés pendant six ans avant de se marier en 2004. Deux semaines plus tard, leur mariage a été annulé et des rumeurs se sont répandues selon lesquelles ils se sont séparés en raison de la tricherie de Lopez. Aucun d’eux n’a parlé de ce qui a conduit à leur rupture jusqu’à des années plus tard.

Mario Lopez et Ali Landry | Collection Ron Galella / Ron Galella via .

Lopez a été le premier à révéler les détails de la cause de son divorce. En 2011, Us Weekly a rapporté que Lopez a admis à Howard Stern qu’il était infidèle lors d’un week-end au Mexique pour son enterrement de vie de garçon. Le week-end était voué à l’échec dès le début car Lopez n’était pas à venir à Landry au sujet de ses plans.

«J’ai dit que j’allais à Cabo… pour aller pêcher le marlin. Ensuite, mon cousin m’a surpris et m’a dit «Non,… nous allons faire cette tournée éclair: Cabo, Acapulco, tous ces endroits», a-t-il expliqué. Au lieu de lui parler de l’interrupteur, il a gardé le secret. «J’ai pensé à ce moment-là qu’il était plus facile de demander pardon [afterward]. C’est mon enterrement de vie de garçon, nous allions passer un bon moment. Et nous y sommes allés, nous avons passé un bon moment. »

Ali Landry et Mario Lopez | Albert L. Ortega / WireImage

Lopez s’est retrouvé dans une position compromettante, avec de l’alcool et des femmes. Il a admis à Stern qu’il avait «déconné» avec plusieurs d’entre eux pendant le week-end.

Landry et Lopez se sont mariés lors d’un mariage à destination des semaines plus tard et les choses se sont arrêtées quand elle a découvert qu’il avait triché et confronté Lopez à ce sujet. Elle a déclaré à Wendy Williams dans une interview en 2012 qu’elle avait enregistré le téléphone de Lopez quand elle est devenue méfiante de son comportement après avoir remarqué qu’il avait reçu des appels téléphoniques d’autres femmes pendant leur lune de miel.

Ali Landry et Mario Lopez 2004 | Frederick M. Brown / .

«J’avais entendu quelque chose juste avant le mariage. Il a juré que ce n’était pas vrai mais j’avais ce sentiment dans mes tripes », a-t-elle expliqué. “Une de mes copines a dit:” Si vous voulez vraiment savoir, je sais comment utiliser un téléphone. “La chose la plus folle. J’ai pensé: «Je ne veux pas toucher son téléphone. C’est l’homme avec qui je suis, je dois lui faire confiance. »»

Landry a déclaré que Lopez a nié qu’il était infidèle malgré son témoignage et qu’il ne s’est jamais excusé.

Mario Lopez et Ali Landry ont évolué

Lopez a plus tard détaillé les retombées du mariage dans ses mémoires, Just Between Us. Il a exprimé sa culpabilité et ses remords pour ses indiscrétions, mais dit que cela a finalement fonctionné pour le mieux.

Ali Landry et Mario Lopez | Jean-Paul Aussenard / WireImage

“Une fois que j’ai pris la responsabilité de mes sentiments, reconnaissant comment j’avais si mal géré mes décisions, la foudre m’a frappé avec la vérité: je n’étais pas amoureux”, écrit-il. «Les pensées ont afflué, mais il était trop tard. Mes craintes ont soulevé leurs vilaines têtes et je savais que j’aurais dû rompre avec elle avant de m’égarer. »

Après la scission, Lopez et Landry se sont concentrés sur leur carrière. Landry a décroché un rôle dans la sitcom à succès UPN, Eve, qui a duré trois saisons. Lopez a pris un pivot de carrière quand il est devenu correspondant pour Extra.

Roselyn Sanchez et Mario Lopez sur «Extra» 2019 | Noel Vasquez / .

Lopez a commencé à sortir avec Courtney Mazza et ils se sont mariés au Mexique le 1er décembre 2012. Le couple a une fille, Gia Francesca, 4 ans, et un fils, Dominic, né en décembre 2013. Ils ont accueilli leur troisième enfant l’année dernière.

Landry a également retrouvé l’amour. Elle a épousé le réalisateur, Alejandro Gomez Monteverde, le 8 avril 2006, à San Miguel de Allende, au Mexique.

Landry et Monteverde ont trois enfants – sa fille Estela Inez et ses fils Marcelo Alejandro et Valentin Francesco.