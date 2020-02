Pourquoi le prince Charles peut prendre le nom de son petit-fils lorsqu’il succède à la reine Elizabeth

Depuis la naissance du prince Charles, les gens s’interrogent sur le futur roi Charles. Il est le premier-né de sa mère, il est donc l’héritier naturel de son trône.

La reine Elizabeth ne semble pas aller bientôt n’importe où, mais un jour Charles sera roi. Cela peut surprendre les observateurs royaux d’apprendre que même s’il est l’héritier, il peut ne jamais y avoir de roi Charles.

Oui, le prince Charles prévoit de prendre le trône, mais quand il le fera, il pourra utiliser un nom différent. Il s’avère qu’il a plusieurs options.

Le prince Charles a en fait quatre noms

Prince Charles

La plupart du public connaît le fils aîné de la reine sous le nom de Prince Charles. Pour ceux qui en savent un peu plus sur la famille royale, il s’agit peut-être de Charles Mountbatten-Windsor. Son nom complet est en fait beaucoup plus long que cela.

Le prince de Galles a été baptisé Charles Philip Arthur George. Lorsqu’il accède au trône, il peut utiliser n’importe lequel de ces noms dans son titre. Il pourrait décider d’être le roi Charles, ou il pourrait être le roi Arthur, le roi Philip ou le roi George.

Selon un rapport dans The Star, le prince Charles se penche vers George.

Le prince Charles ne serait pas le premier monarque à changer de nom

Quelques autres monarques ont changé de nom lorsqu’ils sont montés sur le trône. En fait, le grand-père du prince Charles en faisait partie: il était né Albert Frederick Arthur George. Il a choisi d’être appelé le roi George, faisant de lui le roi George VI lors de son ascension.

Les observateurs royaux disent que le prince Charles veut prendre le nom de George lorsqu’il deviendra roi en partie pour honorer son grand-père.

Il y a une autre raison pour laquelle il hésiterait à être couronné roi Charles: s’il garde le nom, le prince Charles deviendra roi Charles III. Les deux premiers rois à porter ce nom ne lui ont pas laissé un grand héritage.

Le roi Charles I a en fait été exécuté. Il a été accusé de trahison et a mis toute la monarchie en danger. Le deuxième roi Charles était meilleur, mais pas de beaucoup. Il avait la réputation de faire la fête et de se faire plaisir.

Le prince Charles a donc une bonne raison de choisir George et une bonne raison de ne pas s’en tenir à son nom actuel. Mais les fans ne peuvent s’empêcher de se demander, qu’en est-il de l’actuel Prince George?

Le prince Charles prendrait-il le nom du prince George?

Certaines personnes pensent que prendre le nom de George serait source de confusion. Il peut sembler que le prince Charles tente d’attirer l’attention sur l’actuel prince George, qui est le prince William et Kate, fils aîné de la duchesse de Cambridge.

Les rapports précédents indiquent que le prince Charles envisage plutôt le nom de Philip. Si le prince choisit d’être couronné roi Philippe, ce serait un doux signe de tête à son père.

Le père du prince Charles, le prince Philip, n’a jamais été couronné roi. Grâce au précédent royal, le prince Philip ne peut même pas prendre le titre de roi consort.

Il n’aurait peut-être pas voulu que ce soit ainsi. Le prince Philip est lui-même royal. Il est né dans la famille royale grecque mais a dû abandonner le pays en raison de l’agitation politique. La Grèce n’a plus de monarchie.

Se faire appeler le roi Philippe serait un moyen pour le prince Charles d’honorer son père et son double héritage royal. S’il choisit d’aller avec le roi George pour un titre, il pourrait être l’objet de critiques de la part des fans. Ce n’est pas une excellente façon de commencer un règne.

Bien qu’il semble qu’il n’envisage pas, le roi Arthur peut en fait être un excellent choix. Mis à part le mythique Arthur de la table ronde, il n’y a jamais eu de roi Arthur d’Angleterre. Le prince Charles serait le premier à porter ce nom.