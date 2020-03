Pourquoi le prince Harry et le prince William ont-ils de la colère et du ressentiment l’un contre l’autre

Le prince Harry et le prince William sont connus pour avoir des personnalités très différentes. Cependant, les deux frères étaient assez proches l’un de l’autre en grandissant, surtout après la mort de leur mère, la princesse Diana.

Pourtant, de nos jours, il est clair que le prince Harry et le prince William ne s’entendent plus comme avant. En fait, un initié a récemment partagé qu’il pourrait y avoir beaucoup de «colère et de ressentiment» entre eux. Lisez la suite pour découvrir pourquoi.

Comment la querelle entre le prince Harry et le prince William a-t-elle commencé?

Prince Harry | Chris Jackson – Piscine / .

Selon de nombreuses informations, la querelle entre les deux princes a commencé en 2016 après que le prince Harry a commencé à sortir avec Meghan, duchesse de Sussex. Le prince Harry aurait craint que son frère et Kate, la duchesse de Cambridge, ne soutiennent sa relation, ce qui a provoqué une rupture entre eux.

«Tout cela a été si rapide que William et Kate n’ont pas eu un moment pour faire connaissance avec Meghan parce que Harry connaissait à peine Meghan», a déclaré l’expert royale Ingrid Seward. “Et, bien sûr, tout naturellement, William et Kate auraient pensé:” Oh, elle a déjà été mariée, elle est plus âgée que Harry, j’espère qu’elle va le rendre heureux. “Tout le monde penserait ça.”

Cependant, le prince Harry n’a pas apprécié que sa relation soit remise en question, d’autant plus qu’il était favorable à ce que le prince William et Kate soient ensemble dès le départ.

Selon d’autres sources, le prince Harry et le prince William avaient déjà des tensions entre eux bien avant que Meghan n’entre en scène. Les deux princes ont des personnalités différentes, ils auraient donc simplement grandi en vieillissant.

Le prince Harry et le prince William ont toujours «colère et ressentiment» entre eux

Les choses ne vont pas mieux pour le prince Harry et le prince William, et il semble que beaucoup de travail doit être fait avant que leur relation puisse redevenir normale.

Un initié a récemment déclaré à Us Weekly: «En public, ils se sont arrêtés de parler entre eux. Mais derrière des portes closes, ils sont tous les deux remplis de colère et de ressentiment. “

Cela serait dû au départ brusque du prince Harry de la famille royale. En janvier, le prince Harry et Meghan ont annoncé qu’ils se retiraient en tant que membres supérieurs de la famille royale. Le couple passerait également beaucoup de temps en Amérique du Nord.

Des sources ont allégué que le prince William avait été «aveuglé» par l’annonce, et le prince Harry est conscient que cette décision n’a pas beaucoup amélioré sa relation tendue avec son frère.

“Harry sait que William est en colère contre lui pour avoir déraciné et l’avoir laissé ramasser les morceaux”, a déclaré l’initié à Us Weekly. “Mais de la façon dont Harry le voit, le bonheur de Meghan est bien plus important … Harry en a marre d’être jugé ou censé agir d’une certaine manière.”

De nombreux fans souhaitent que les deux princes s’entendent à nouveau, et il semble que le prince William soit d’accord.

Selon le Sunday Times, le prince William aurait déclaré lors d’une réunion pour discuter de la sortie du prince Harry et de Meghan de la famille royale: «J’ai passé mon bras autour de mon frère toute notre vie et je ne peux plus le faire. J’en suis triste. “

Meghan Markle et Kate Middleton s’entendent-elles?

Il est très possible que la faille du prince Harry et du prince William se répercute sur la relation entre leurs épouses. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Meghan et Kate ne s’entendaient pas très bien lors de leur première rencontre. Cependant, ils se seraient rapprochés après que Meghan soit devenue mère pour la première fois.

On ne sait pas à quoi ressemble leur relation aujourd’hui. Certaines personnes croient que Meghan et Kate n’ont jamais été en fait les meilleures amies simplement parce qu’elles sont assez différentes l’une de l’autre. D’autres croient que l’éloignement de Meghan de la famille royale pourrait les aider à se rapprocher puisque Meghan serait désormais, en théorie, plus heureuse de sa vie.