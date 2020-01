Pourquoi le prince Harry et Meghan Markle s’éloignent de la vie royale n’est pas vraiment si dramatique

C’est un fait connu que le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont fait la une des journaux ces dernières semaines concernant leur séparation de la famille royale. En gros, tout le monde peut en parler, et les fans du couple ont définitivement des questions. Nous nous demandons exactement comment ils prévoient être financièrement indépendants, où ils vivront et ce qui se passera à l’avenir.

Les autres membres supérieurs de la famille royale ont été quelque peu aveugles par cette annonce soudaine et inattendue, et tous les regards sont tournés vers le duc et la duchesse de Sussex pour voir ce qui se passera ensuite. Il y a eu beaucoup de spéculations concernant la scission, car naturellement, tout le monde veut autant de détails que possible. Il semble que depuis que Meghan et Harry se sont mariés, les fans royaux ont commenté leur drame, et ils font certainement la même chose avec “Megxit”.

Cependant, il peut être sûr de dire que la scission n’est pas aussi compliquée que cela puisse paraître. Voici pourquoi le prince Harry et Meghan Markle reculant de la vie royale ne sont pas vraiment dramatiques.

L’annonce qui a laissé tout le monde en état de choc

C’est juste après la nouvelle année que Meghan et le prince Harry ont fait savoir à tout le monde leur décision de prendre du recul en tant que royals seniors. Bien qu’ils aient récemment traversé une période difficile, personne ne s’attendait à ce qu’ils démissionnent de leurs fonctions. Même la reine n’a pas été avertie, et la BBC rapporte qu’elle pensait qu’il n’y avait pas d’autre option pour eux.

Au cours des dernières années, Meghan et le prince Harry ont été traqués sans relâche par les médias, et cela leur a vraiment causé du stress. Il s’agit d’un couple notoirement privé, et Harry est même allé jusqu’à dire qu’il sent que l’histoire se répète, compte tenu de ce qui est arrivé à sa mère, la princesse Diana. Au cours des dernières semaines, la reine, le prince Charles, le prince William et le prince Harry ont pris le temps de discuter de l’avenir de la famille Sussex, et jusqu’à présent, sa majesté leur a donné sa bénédiction.

Qu’est-ce que Meghan et le prince Harry ont l’intention de faire?

Alors, maintenant que «Megxit» est officiel, que projettent Meghan et le prince Harry de faire? Maintenant qu’ils sont indépendants du reste de la famille royale, ils prévoient de partager leur temps entre l’Amérique du Nord, d’où Meghan est originaire, et la Grande-Bretagne, où le prince Harry a toujours élu domicile.

Selon CBS News, le couple royal se concentrera sur leur fils, Archie Harrison, ainsi que sur leur temps ensemble en famille. Bien que Meghan et Harry envisagent de devenir «financièrement indépendants», ils prévoient toujours de garder Frogmore Cottage, leur maison à Windsor, et ils continueront à soutenir la monarchie britannique, même s’ils n’utiliseront plus leurs titres royaux.

Pourquoi le prince Harry et Meghan Markle se retirent de la vie royale n’est pas vraiment dramatique

Maintenant que tout le monde a eu le temps de traiter les informations, beaucoup se rendent compte que la scission n’est vraiment pas si dramatique. Pourquoi donc? Eh bien, il y a beaucoup de membres de la famille royale européenne qui partagent leur temps entre les fonctions royales et les emplois réguliers.

Selon Euronews, il y a des membres de la famille royale en Suède et en Espagne qui font exactement cela. Même dans la famille royale britannique, ceux qui sont plus éloignés du trône qu’Harry, tels que ses cousins, les princesses Béatrice et Eugénie, détiennent des positions régulières de 9 à 5 en plus d’effectuer certains engagements royaux.

Cela a certainement pu être l’inspiration pour “Megxit” car le duc et la duchesse de Sussex sont extrêmement modernes et terre-à-terre, connus pour rompre avec la tradition et faire ce qu’ils jugent le mieux.