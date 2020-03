Pourquoi le prince Harry et Meghan Markle sont comparés au roi Edward et à Wallis Simpson

Tout comme le roi Édouard VIII et Wallis Simpson, dont l’amour a transcendé la monarchie britannique au début du XXe siècle, le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ont quitté la monarchie dans leur sillage. Et, tout comme leurs prédécesseurs, ils ressentent le contrecoup de cette décision.

Fait intéressant, dans les deux cas, une charmante jeune royale est tombée amoureuse d’une belle et forte divorcée américaine. Cette divorcée finit alors par être blâmée par la presse britannique pour avoir détourné son mari de ses fonctions royales et donc endommagé la monarchie. Semble familier?

L’histoire d’amour du roi Edward et de Wallis Simpson

Prince Edward et Wallis Simpson | Universal History Archive / Universal Images Group via .

Le roi Edward rencontra Simpson en juin 1931 lors d’une soirée de société organisée par Lady Furness et les deux tombèrent bientôt follement amoureux. Le beau prince avait 37 ans et sa future épouse de 35 ans allait bientôt divorcer deux fois.

Malheureusement, les règles royales ne permettraient pas au roi d’épouser l’amour de sa vie. Que doit faire un futur roi dans une telle situation? Selon la biographie, les deux sont devenus amoureux d’ici au moins 1934. Cependant, une monarchie très mécontente a refusé de leur permettre de se marier.

Épouser une divorcée qui avait un ex-mari encore en vie était à l’époque désapprouvé par les conservateurs britanniques et l’Église d’Angleterre. Épouser celui qui allait bientôt avoir 2 exes était positivement scandaleux.

Les ministres du roi ont été horrifiés par l’amour illicite entre leur bien-aimé roi et Simpson, qui était encore marié à l’époque. Ils l’ont blâmée et la plupart des Britanniques ont accepté. Pour couronner le tout, elle était américaine.

Meghan, de même, est américaine et également divorcée. Beaucoup trouvent ces points communs suffisants pour faire une comparaison entre la duchesse de Sussex et Simpson.

Le prince Edward a quitté ses fonctions royales

Le prince Edward accède au trône en 1936, mais abdique un peu plus d’un an plus tard. “J’ai trouvé impossible de porter le lourd fardeau de la responsabilité et de s’acquitter de mes fonctions de roi comme je le souhaiterais sans l’aide et le soutien de la femme que j’aime”, a-t-il déclaré.

L’ancien roi a épousé Simpson en France quelques mois plus tard, juste un mois après que son deuxième divorce soit devenu définitif. Ils ont vécu à l’étranger pour le reste de leur vie, loin des regards indiscrets de la presse britannique et du public.

Beaucoup font des comparaisons avec le prince Harry et Meghan, car les deux ont démissionné en tant que membres de la famille royale plus tôt cette année. Eux aussi, pour le moment, ont l’intention de vivre à l’étranger afin de se tenir à l’écart de la presse et du public.

Cela dit, on peut faire valoir que la décision du prince Harry et Meghan n’est pas aussi importante que celle du prince Edward et Simpson. “La grande différence est qu’Edward était roi et Harry est sixième sur le trône – il ne sera jamais roi”, a déclaré Anne Sebba, auteur de That Woman, the Life of Wallis Simpson.

Wallis Simpson fait face au harcèlement des médias

Wallis a été condamnée comme grimpeuse sociale qui n’a épousé son deuxième mari que pour sa richesse et le roi pour son statut et son titre. Comme Meghan, elle a porté le poids du blâme pour la décision de son mari de quitter ses fonctions royales.

Au moins, le vitriol contre Meghan n’a pas encore atteint le même niveau que celui lancé à Simpson. Selon un article de BBC News, Wallis a été accusé d’être “… une aventurière bon marché, une lesbienne, une nymphomane, une espionne nazie et une hermaphrodite.”

Elle a également été qualifiée d ‘«enchanteresse sexuelle» qui a attiré le roi via les compétences ancestrales acquises dans les bordels de Shanghai pendant que son premier mari, un pilote de la marine, y était stationné. C’est peut-être pour cela qu’elle a reçu autant de courriers haineux misogynes.

Elle se plaignait dans ses mémoires: «Il peut y avoir quelques explications applicables à mon sexe qui manquaient dans mon bac du matin.»

Meghan n’a pas fait face à un rhéotrique similaire de haine, mais elle a fait face à ses propres défis avec la presse. “L’armée assiégeante vorace”, comme Simpson les a décrites, n’a pas jeté de briques par ses fenêtres, mais elle n’a cessé de critiquer la duchesse de Sussex.

De plus, la critique de Meghan est raciale. Olivette Otele, première professeure britannique d’histoire des Noirs, note: «Wallis Simpson, bien sûr, elle a été maltraitée par la presse britannique, mais ce n’a jamais été dans la même mesure [as Meghan]. “

Quel avenir pour ces anciens membres de la famille royale?

Meghan Markle et le prince Harry | Karwai Tang / WireImage

Edward VIII s’ennuyait par ses devoirs royaux. Il les a trouvés fastidieux et sans intérêt et a rêvé de fuir au Canada. Bien que Simpson soit devenu connu comme «la femme qui a volé le roi», il semble qu’il ait peut-être accueilli l’excuse pour échapper à ses fonctions royales.

Il a peut-être regretté sa décision d’abdiquer plus tard dans la vie, mais depuis qu’il s’est entouré de souvenirs royaux et a souvent commencé des phrases avec, “Quand j’étais roi …” alors que lui et Simpson dérivaient sans but pendant le reste de leur vie.

Espérons que le prince Harry et Meghan auront un avenir plus épanouissant devant eux après avoir renoncé à leurs fonctions royales. S’occuper en gagnant leur propre argent et en gérant leurs fondations caritatives leur donnera, espérons-le, un sentiment de satisfaction et d’épanouissement que le grand-oncle du prince Harry n’a jamais réussi à atteindre pour lui-même ou sa femme tant décriée.