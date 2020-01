Pourquoi le prince William veut que Kate Middleton et Rose Hanbury se réconcilient

Même la famille royale a sa juste part de scandales – c’est un fait bien connu. L’une des situations délicates qui a récemment attiré l’attention des fans du monde entier est l’affaire du prince William avec une amie proche de Kate, la duchesse de Cambridge.

Le couple royal n’a jamais commenté le scandale de la triche spéculée, mais c’était tout le monde dont on parlait pendant des semaines. Le prince William et Kate sont l’un des couples les plus parfaits auxquels nous pouvons penser, et il est difficile d’imaginer l’un ou l’autre infidèle.

Bien que ni le prince William ni Kate n’aient publié une déclaration confirmant ou infirmant les rumeurs, ils sont même allés jusqu’à engager une action en justice, selon Cosmopolitan. Finalement, toutes les spéculations se sont calmées et tout le monde a pu passer à autre chose, mais la triste réalité est que la relation de Kate avec son ancienne amie, Rose Hanbury, était considérée comme terminée.

La plupart des fans royaux pensaient que l’amitié était irréparablement brisée, mais maintenant, il semble que le prince William commence à repenser les choses. Alors, pourquoi le prince William veut-il que Kate et Rose Hanbury se réconcilient?

Des rumeurs d’infidélité entourent le prince William et Rose Hanbury

Il n’y a pas si longtemps, il y avait tellement de prétendues querelles avec la famille royale qu’il était extrêmement difficile de savoir qui ne parlait pas à qui.

Premièrement, il a été rapporté que Kate et Meghan, duchesse de Sussex, ne s’entendaient pas. Des rumeurs tourbillonnaient selon lesquelles les belles-sœurs ne pouvaient même pas se tenir ensemble dans la même pièce. Finalement, nous avons découvert que tout allait bien entre les deux duchesses, et c’était en fait leurs maris, les princes William et le prince Harry, qui étaient en désaccord.

Enfin, l’attention était concentrée sur le prince William et Kate, et tout le monde savait que Kate avait une dispute avec son ancien meilleur ami. Hanbury, qui est également connue comme la marquise de Cholmondeley, était proche de Kate depuis des années.

Selon Sheknows, personne ne savait vraiment au début de quoi il s’agissait réellement. Ce n’est que peu de temps après que des rumeurs de fraude ont fait surface, faisant croire à la plupart des fans royaux que Kate avait mis fin à son amitié avec Hanbury parce qu’elle avait une liaison avec le prince William.

Le prince William et Kate Middleton semblent bien se porter

Naturellement, tout le monde était inquiet pour la duchesse de Cambridge au milieu de toutes les rumeurs de tricherie. Certains fans royaux prédisaient même qu’elle irait jusqu’à mettre fin à son mariage avec le prince William, et heureusement, cela ne s’est pas produit.

International Business Times rapporte que Kate envisageait de quitter le palais de Kensington, et il y avait des spéculations sur ce qui se passerait si elles se séparaient. Peu de temps après que toutes les rumeurs de tricherie aient fait surface, le prince William et Kate ont continué à exercer leurs fonctions royales, et il semblait que rien n’allait vraiment.

Bien que cela ait été un énorme soulagement pour les fans, la plupart des gens avaient oublié le fait que Kate et Hanbury n’étaient toujours plus amis.

Pourquoi le prince William veut que Kate Middleton et Rose Hanbury se réconcilient

Le duc et la duchesse de Cambridge ont surmonté toutes les rumeurs de fraude. Maintenant, le prince William veut que Kate corrige les choses avec son ancien ami.

Pourquoi est-ce? Eh bien, selon The Sun, le prince William, Kate et Hanbury ont tous été repérés récemment à l’église, et ils semblaient interagir comme dans le passé. Apparemment, il manque les jours où lui et Kate avaient l’habitude de passer du temps avec Hanbury et son mari, et il veut que les choses reviennent à la normale.

“William veut jouer le rôle de pacificateur afin que les deux couples puissent rester amis, étant donné qu’ils vivent si près l’un de l’autre et partagent de nombreux amis communs”, a déclaré une source au Sun. “Mais Kate a clairement indiqué qu’elle ne voulait plus les voir et voulait que William les élimine, malgré leur statut social.”

Bien que nous ne sachions pas ce qui se passera, nous savons que Kate est extrêmement équilibrée et juste, elle est donc sûre de prendre la bonne décision.