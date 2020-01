Pourquoi le procès pour mort injustifiée de la famille de Prince a été rejeté

Lorsque Prince est décédé de façon inattendue en 2016, le monde a pleuré. Même aujourd’hui, il est difficile de croire que le chanteur de Purple Rain ne jouera plus jamais sur une autre scène. Pendant des décennies, les fans ont eu droit à la personnalité mystérieuse du musicien, compositeur et chanteur trop talentueux. Ses performances électrisantes lui ont valu une place sur la liste des plus grands artistes de notre siècle. Le défi de Prince contre les pratiques corrompues de l’industrie musicale et son refus de se conformer aux pratiques standard ont poussé d’autres artistes à se battre pour détenir les droits sur leurs catalogues musicaux.

Prince 2005 | Kevin Winter / .

Mais sa mort a également mis en lumière les dures réalités des stars et des gens ordinaires qui luttent potentiellement contre la toxicomanie. Après sa mort, ses amis se sont battus pour obtenir des réponses et sa famille a intenté un procès pour mort injustifiée dans l’espoir que ses médecins seraient tenus pour responsables. Cette action a récemment été rejetée.

Prince décède, envoyant des ondes de choc à travers l’industrie musicale, les fans et la famille

Prince a été retrouvé sans réponse dans un ascenseur dans son studio de Paisley Park le 21 avril 2016. Une autopsie révélera plus tard que l’icône est décédée d’une surdose accidentelle de fentanyl, qui est un opioïde synthétique connu sous le nom de fentanyl que les professionnels de la santé ont déterminé être 50 fois plus puissant que l’héroïne.

Source: YouTube

Une semaine avant sa mort, Prince s’est évanoui sur un vol de retour d’un concert à Atlanta et a dû être relancé avec des médicaments qui inversent une surdose d’opioïdes. Après son faible sort, Prince a refusé les tests médicaux au Trinity Medical Center dans l’Illinois.

De nombreux amis et proches du chanteur de Prince allaient plus tard s’exprimer et affirmer qu’ils ne savaient pas que le chanteur luttait contre une quelconque forme de dépendance.

Le dossier de la famille du prince pour poursuite pour mort injustifiée

Après sa mort, la famille de Prince a poursuivi Walgreens, la pharmacie responsable de la distribution de ses ordonnances – ainsi que l’hôpital de l’Illinois qui l’a soigné après avoir souffert de la surdose d’opioïdes initiale de l’avion. Le procès de 2018 alléguait qu’un médecin et des pharmaciens ne lui avaient pas fourni des soins raisonnables et n’étaient pas intervenus en cas de dépendance potentielle.

Prince 2007 | Kevin Winter / . pour NCLR

La poursuite a été déposée dans le comté de Cook, Illinois. Ses héritiers ont affirmé qu’un médecin et un pharmacien du Trinity Medical Center n’ont pas traité ni enquêté sur une surdose initiale de Prince qui s’est produite, et qu’il est décédé «en tant que cause directe et immédiate d’un ou de plusieurs… écarts par rapport aux normes de soins», selon les États-Unis. Aujourd’hui.

Le procès a également accusé Walgreen et des pharmaciens de deux succursales du Minnesota pour «distribution de médicaments sur ordonnance non valides à des fins médicales légitimes».

Pourquoi le procès familial de Prince a été abandonné

USA Today a rapporté que le procès de la famille de Prince avait été discrètement rejeté. Selon le média, le licenciement suggère que sa famille est parvenue à un accord avec le centre médical et la pharmacie.

Source: YouTube

Le licenciement de la poursuite pour mort illégale ferme un chapitre juridique mais laisse le combat concernant son fortune estimée à 200 millions de dollars. Les frères et sœurs de Prince sont au milieu d’une bataille judiciaire pour découvrir exactement combien vaut sa succession. Les dépôts récents font allusion à la succession et l’IRS n’ont pas encore convenu de sa valeur.

Les avocats de l’affaire ont refusé de commenter, mais Henry Blair, professeur à la Mitchell Hamline School of Law, a déclaré à USA Today que le licenciement le laissait “à 99,99% sûr que ce sont des règlements”. Sa succession n’a pas encore fait de déclaration.