Pourquoi le renouveau de Veronica Mars a été annulé – / Film

Publié le vendredi 17 janvier 2020 par Fred Topel

Hulu a apporté la série préférée des fans Veronica Mars de retour pour une quatrième saison l’été dernier. Le créateur Rob Thomas avait l’intention de continuer à produire de courtes saisons et la star Kristen Bell était de retour. C’était donc surprenant quand Thomas a déclaré en novembre qu’il n’y avait pas de plan pour une cinquième saison.

Hulu, vice-président directeur des originaux, Craig Erwich, a donné une séance de direction à la Television Critics Association aujourd’hui. Il a posé des questions sur les raisons pour lesquelles le streamer ne poursuit pas avec Veronica Mars.

Hulu a assez de Veronica Mars pour l’instant

Pour les fans qui avaient vu les trois saisons de Veronica Mars et le film, la quatrième saison était un événement majeur. Pour Hulu, la quatrième saison a fait des trois premières saisons un atout pour leur bibliothèque. Maintenant, ils n’en ont plus besoin.

“Nous avons été ravis de toute l’expérience Veronica Mars que nous avons apportée à nos téléspectateurs”, a déclaré Erwich. «C’était un ensemble de contenu vraiment unique en termes d’épisodes passés, puis de nouvelles saisons. C’était vraiment intéressant à voir. Nous avons vu beaucoup de nouvelles personnes découvrir le spectacle pour la première fois. Pour les fans de l’émission, l’opportunité de revenir et de voir où elle est dans sa vie était très excitante. Cette collection, ce voyage de Veronica Mars en termes d’épisodes télévisés et en termes de sa vie de personnage existe sur Hulu et existera longtemps. Il y a encore beaucoup de Veronica Mars à découvrir. En ce moment, nous pensons que c’est une expérience narrative vraiment satisfaisante pour eux. ”

Donc, c’est génial pour les nouveaux téléspectateurs de binge the show. Cela parle en quelque sorte de l’inconstance des services de streaming. Ils peuvent donner aux fans des reprises de spectacles classiques, mais leurs besoins sont un peu différents d’un réseau qui veut continuer à faire vivre un spectacle. C’est toujours étrange. Qu’est-ce que ça ferait de mal d’ajouter une cinquième saison à cette bibliothèque? A moins que ce ne soit trop cher…

Beaucoup de guimauves ont raté la première de la saison 4

Hulu a abandonné la saison quatre comme surprise le 19 juillet. De nombreux fans étaient déjà engagés dans Comic-Con ce week-end, ils n’étaient donc pas disponibles pour regarder l’émission jusqu’à ce que tout le monde en parle. Erwich a maintenu la décision.

«C’est un marché très encombré», a déclaré Erwich. “En ce qui concerne la planification ou les modèles de sortie, nous examinons ce qui est le mieux pour chaque émission. Arriver à Veronica Mars avec un bon coup à l’ancienne était le meilleur moyen de faire savoir aux gens qu’il était de retour à l’antenne. Cela a généré une conversation. »

Les spoilers de la saison 4 ont fui trop tôt

Erwich a raison. La saison quatre a généré des conversations, même avec une partie du public préoccupée par Comic-Con. Malheureusement, les gens sur les réseaux sociaux ne pouvaient pas se taire. Non seulement les spoilers pour la fuite mystère, mais le spoiler de la finale de la saison sont sortis avant que certains fans inconditionnels puissent en faire l’expérience.

“Cette fin est la décision de Rob Thomas”, a déclaré Erwich. «Il a été le créateur et l’intendant de longue date de cette franchise. J’appuie la décision qu’il a prise. Pour moi, nous parlons de volume de conversation, mais l’autre chose que vous recherchez est l’intensité de la conversation. Je pense que l’intensité de cette réaction est juste un témoignage de combien les gens aiment le spectacle. “

Spoilers à l’ère des médias sociaux est une conversation en évolution. La plupart d’entre nous savent que lorsque nous ne pouvons pas regarder une émission immédiatement, nous devons rester en dehors des réseaux sociaux jusqu’à ce que nous le fassions. Lorsque cela se produit le week-end de la bande dessinée, c’est un peu injuste car les gens voudront ou devront être sur Twitter pour partager ce qui se passe lors de l’événement culturel majeur auquel ils assistent.

Au final, le succès ou l’échec de Veronica Mars repose sur la qualité du spectacle. Suffisamment de gens l’ont suffisamment aimé pour vouloir voir une cinquième saison, et la décision de ne pas continuer ne semble pas basée sur la qualité de la dernière saison. Ce sont des moments étranges.

