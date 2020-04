Pourquoi Leah McSweeney et Dorinda Medley ont-elles connu un début difficile?

Dorinda Medley et la nouvelle venue Leah McSweeney des Real Housewives de New York ne sont pas exactement sorties du bon pied.

Medley a taquiné qu’elle et McSweeney pourraient endurer une certaine turbulence lorsqu’elle a posté une photo du casting, mais a placé un emoji sur le visage de McSweeney. «Préparez-vous à être CHOQUÉ 😱», a-t-elle partagé sur Instagram.

Ramona Singer, Dorinda Medley, Luann de Lesseps, Sonja Morgan, Tinsley Mortimer, Leah McSweeney | Heidi Gutman / Bravo

McSweeney a déclaré que l’US Weekly Medley était un défi à connaître au début. “Dorinda a certainement été la plus difficile pour moi au début, mais cela n’a pas duré longtemps”, a-t-elle expliqué.

“Et puis une fois que j’ai dépassé cela – elle était un peu froide pour moi – mais une fois que vous êtes passé, elle est en fait la plus chaude de tout le monde”, a ajouté McSweeney. «Ce n’était pas vraiment rejoindre le groupe qui était intimidant, c’était plutôt« OK, je vais être à la télévision maintenant et je ne suis plus une personne anonyme parcourant le monde », ce qui était une sorte d’esprit F.”

McSweeney et Tinsley Mortimer sont amis (ce qui peut expliquer pourquoi Medley avait froid)

Medley et Tinsley Mortimer se disputent une fête. McSweeney était assise à côté de Mortimer, essayant de rester en dehors de la mêlée, mais en même temps, elle voulait que son amie revienne.

Medley attaque agressivement Mortimer à la fête tandis que McSweeney s’assoit en ayant l’air mal à l’aise. Enfin, elle ne peut plus garder le silence. “Pourquoi agissez-vous comme ça”, demande McSweeney à Medley lorsque Medley compare Mortimer à un Kindergartener. “Tu agis comme un fou.”

“Dorinda ressemble au serpent de Beetlejuice”, a déclaré McSweeney dans un confessionnal. “Sauf encore plus effrayant et méchant.” Medley s’éloigne des femmes en disant: «Vous m’ennuyez. Tu m’ennuies.” Mais elle revient ensuite fouiller Mortimer en disant qu’elle n’a pas eu à «s’allonger sur le dos» pour gagner ses chaussures chères quand on est coincé. Les yeux de McSweeney deviennent énormes alors qu’elle est sous le choc.

Mais Medley et McSweeney semblent comprendre leurs différences

McSweeney a raconté sa première saison dans l’émission dans un clip numérique Bravo Insider. Elle a dit que Medley l’avait «effrayée». Mais finalement, les deux se sont rencontrés. McSweeney a récemment partagé une photo de Medley portant des t-shirts assortis. “Avec mon gangster boo @dorindamedley #ClipClipClip #wellbehavedbitchesseldommakehistory”, elle a légendé la photo.

Medley, en fait, a partagé qu’elle aime McSweeney. «J’étais le vieux gangster de la ville, mais celui-là je pense, elle est comme Jesse James. Je veux dire, je suis même un peu déconcerté par celui-ci », a-t-elle déclaré à Bravo. “Elle est blonde et aux yeux bleus aussi, et elle est assez petite. Je l’aime beaucoup. Elle est vraiment bonne. ”

Quelles ont été les premières impressions de McSweeney sur le reste du casting? «Ramona [Singer] n’aime pas ça quand je mâche de la gomme “, a déclaré McSweeney dans le clip Bravo Insider. Mais elle a ajouté que sa première impression de Singer était «Des vibrations chaleureuses mais les globes oculaires étaient comme me regarder. Et je me disais, tu dois les faire descendre un peu. » Elle a également qualifié Luann de Lesseps de «comtesse cool-ass». Sonja Morgan a une «peau éclatante» et Tinsley Mortimer est «en fait une princesse de conte de fées Barbie».

The Real Housewives of New York City est diffusé jeudi à 9 / 8c sur Bravo.