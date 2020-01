Pourquoi l’église de Meri Brown ne reconnaît-elle pas son divorce d’avec Kody?

Meri Brown et Kody Brown, de la famille des polygames des Sister Wives de TLC, ont été ouvertement aux prises avec leur mariage depuis des années. De nombreux fans de Sister Wives ont exprimé leur confusion sur leur état matrimonial, depuis que le couple aurait divorcé il y a plus de cinq ans.

Les trois autres épouses de Kody, Janelle, Christine et Robyn Brown, n’ont jamais été légalement mariées avec lui. Mais après plus de 20 ans de mariage reconnus par l’État, Kody et Meri ont divorcé en 2014. Pourtant, le couple et ceux qui partagent leurs convictions religieuses ne les considèrent pas comme divorcés. Pourquoi les stars de Sister Wives se considèrent-elles mariées malgré la signature des papiers de divorce?

Kody et Meri Brown avec leur fille Mariah | Stephen J. Cohen / .

Meri a légalement divorcé de Kody afin qu’il puisse adopter les enfants de la quatrième épouse Robyn

Meri a accepté de divorcer légalement Kody afin qu’il puisse légalement adopter les enfants de sa quatrième femme Robyn, Dayton, Aurora et Brianna, d’un précédent mariage. Alors que Meri a admis avoir lutté avec la décision à l’époque, elle a également déclaré aux producteurs de TLC qu’elle ne divorçait pas réellement Kody.

La famille Sister Wives a qualifié le divorce de «divorce légal» en particulier et a souligné qu’elle ne le considérait que comme un «morceau de papier».

De nombreux fans de Sister Wives étaient confus par les allégations de «tricherie» qui tenaient Meri après avoir eu une liaison émotionnelle avec un poisson-chat, qui s’est avéré être une femme se faisant passer pour un homme, en 2015. Après tout, de nombreux téléspectateurs se sont demandé, n’était pas a-t-elle divorcé de Kody en 2014? Comment pouvait-elle tricher? La réponse se résume aux croyances religieuses des épouses sœurs concernant le mariage.

La famille des «sœurs épouses» appartient à une secte mormone fondamentaliste aux traditions matrimoniales non conventionnelles.

La famille Brown appartient aux Frères Apostoliques Unis (AUB), une branche fondamentaliste du mormonisme (ou l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours). Alors que Meri a été élevé dans la secte dans une famille polygame, Kody a été élevé dans l’église LDS (Mormon) traditionnelle et laissé rejoindre l’AUB à l’âge adulte.

L’AUB, parfois appelé «The Work» par des initiés ou le groupe Allred par des étrangers, approuve la polygamie, autrement connue sous le nom de «mariage plural» ou «mariage céleste». La secte compte environ 7 500 à 10 000 membres, dont la plupart vivent en Utah et zones rurales environnantes dans la Montagne Ouest.

Malgré la croyance du groupe en la polygamie, ils sont souvent considérés comme les plus «libéraux» des sectes mormones fondamentalistes.

Dans un guide pour les responsables de l’application des lois qui pourraient interagir avec les membres de l’AUB, une déclaration officielle du groupe explique qu’ils sont contre tout mariage mineur ou toute situation de «jeune mariée», ainsi que contre tout abus. Ils ne sont pas aussi stricts sur les règles comme l’abstinence d’alcool, de thé et de café que certains autres groupes mormons.

En ce qui concerne le mariage, l’AUB se déclare également opposée à toute forme de mariage arrangé ou forcé pour les épouses première et plurielle. Les premières femmes peuvent avoir moins de 18 ans, selon les règles de l’AUB, si elles ont l’âge légal du mariage selon l’État. Les secondes épouses (et au-delà) doivent avoir 18 ans ou plus.

Les Browns croient uniquement au mariage spirituel «éternel»

Au sein de l’AUB et d’autres groupes mormons fondamentalistes, seuls les mariages célébrés dans un temple mormon et «scellés pour l’éternité» par des anciens de l’Église (qui ont «la prêtrise», selon la doctrine de l’Église) sont reconnus. Les membres croient qu’ils sont scellés à leur conjoint et à leurs enfants pour l’éternité plutôt que pour la vie.

Cela signifie que le divorce de Meri et Kody ne serait considéré que comme une question juridique dans leur religion. Les stars de Sister Wives, ainsi que d’autres dans leur confession, croient que le mariage légal et le divorce ne sont pas importants pour déterminer l’état matrimonial réel d’un membre.

Cette doctrine explique pourquoi le divorce de Meri avec Kody n’est pas considéré comme «réel», ainsi que la raison pour laquelle la famille Brown considère les mariages de Kody avec Janelle et Christine (avec qui il n’a jamais été légalement marié) «réels».