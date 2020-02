Pourquoi l’épisode en direct de «The Conners» inclut les résultats primaires du New Hampshire

HISTOIRES CONNEXES

Ce mardi soir, alors que les résultats de la primaire du New Hampshire pour l’élection présidentielle de cette année se font sentir, The Conners réagira aux informations en temps réel, dans des épisodes en direct enregistrés et diffusés pour chaque côte.

Dans «En direct de Lanford» (diffusé mardi à 8 / 7c sur ABC), Mark pour un rapport scolaire observera les résultats de la primaire du New Hampshire avec Harris, qui est apathique envers le processus électoral et croit que l’influence de l’argent en politique signifie réel le changement est impossible. Les autres Conners partageront à leur tour leurs points de vue divergents sur la raison pour laquelle ils pensent que tout le monde devrait voter, offrant la perspective de la classe ouvrière que vous devrez peut-être voter pour un candidat que vous n’aimez pas, mais celui qui vous «décevra le moins». “

(Tout cela se passe dans le contexte de la romance lorsque Louise, jouée par la star invitée Katey Sagal, obtient une opportunité qui pourrait la renvoyer de Lanford, incitant la famille à s’immiscer dans la relation compliquée de Dan avec elle en lançant une surprise à sa copine – une fête.)

L’idée non seulement d’un épisode en direct, mais d’un épisode qui a réagi en temps réel à la couverture d’ABC News sur l’écran de télévision de Conners, est venue du créateur de la série, Bruce Helford. “Alors quoi qu’il arrive, vous pouvez m’en vouloir!”, A-t-il déclaré à TVLine en riant le mois dernier lors de la tournée de presse de TCA.

Expliquant la décision d’ajouter une touche d’actualité au twist en direct, il a dit: «J’ai toujours eu l’impression que si vous faisiez juste une émission en direct, alors quoi? Tout le monde attend que quelqu’un fasse une erreur, c’est tout. Nous avons vécu sur The Drew Carey Show (qu’Helford a également créé), mais nous avons ajouté un élément d’improvisation pour que les choses se passent et puissent être intéressantes. Et avec The Conners, peu importe ce que nous faisons, nous sommes un peu suralimentés en matière de politique. De plus, ce sont des familles de la classe ouvrière et ils sont les plus touchés par ce qui se passe dans ce pays. Ils sont vraiment touchés. “

Alors, alors que les personnages entrent et sortent du salon où Mark et Harris regardent les retours primaires se faire rapporter, “Ils vont commenter cela, et nous verrons ce qui se passe.”

En fait, ils verront ce qui se passe deux fois, puisque l’épisode en direct enregistrera une deuxième fois pour la côte ouest, et trouvera donc les personnages répondant à une couverture différente de celle qu’ils ont faite lors du premier tour.

«La première fois que nous le faisons [for the East Coast], ce seront des retours précoces. Et plus tard, ce sera plus sur les résultats », a noté Helford. “C’est bien, car cela nous donne la possibilité de dire quelque chose de significatif sur le processus, et de le dire d’une manière unique et Conners.”