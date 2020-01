Pourquoi les articles de Kardashian-Jenners ne parlent-ils pas souvent de leurs partenaires sur Instagram?

Alors que de nombreuses personnes célèbres sur Instagram remplissent leurs pages avec des instantanés romantiques parfaits d’eux-mêmes posant avec leurs proches, les Kardashians et Jenners ne le font pas. Ils ne l’ont jamais vraiment fait.

Combien de fois Kim, Kourtney et Khloe publient des articles sur leurs proches

Kim Kardashian West publie probablement le plus de photos de son partenaire, Kanye West, sur son Instagram. Mais, encore une fois, par rapport à d’autres influenceurs, elle ne poste pas très souvent des photos romantiques. Ici et là, Kim publiera une photo d’elle et de son mari lors d’un événement ou passer du temps avec leurs enfants. Mais si un utilisateur d’Instagram fait défiler la page de Kim, il verra principalement des photos en solo, dont beaucoup font la promotion de ses diverses entreprises.

Kourtney Kardashian et Younes Bendjima viennent de se réunir récemment, mais même lorsqu’ils étaient en couple auparavant, la star de télé-réalité n’a pas beaucoup posté sur sa relation.

Une source a déclaré à People que «dans le passé, Kourtney était très heureuse de sortir avec Younes et elle ressent la même chose maintenant. Ils ont pris une longue pause parce que Kourtney sentait qu’elle ne pouvait pas lui faire confiance. Il essaie de la convaincre qu’elle peut le faire… Non seulement Younes était-il un excellent petit ami, mais il était aussi formidable avec les enfants de Kourtney. Ils l’aiment vraiment. Ce n’est jamais facile d’être célibataire et de sortir ensemble. Et Kourtney le sait. Il semble qu’elle donne une autre chance à Younes. Et elle semble très heureuse à ce sujet. “

Quand Khloe Kardashian était avec Tristan Thompson, il n’était pas partout sur son Instagram non plus. Bien que maintenant, on puisse le voir commenter partout sur son Instagram. Certaines sources disent qu’il essaie de la reconquérir.

“Tristan n’a pas abandonné Khloé et joue toujours avec elle à des jeux d’esprit”, a déclaré une source à In Touch en septembre. “Elle est trop facile avec lui et ne peut pas être froide avec lui parce qu’elle veut toujours garder une maison heureuse pour True. C’est pourquoi elle ne peut jamais le couper complètement. “

Kylie Jenner avait l’habitude de publier du contenu de Travis Scott; Kendall Jenner ne publie jamais sur qui elle sort

Lorsque Kylie Jenner était avec Travis Scott, elle a posté ici et là des photos de son homme, en particulier des photos de lui avec Stormi. Bien sûr, plus tard dans leur relation, elle a de moins en moins posté.

Kendall Jenner est sortie avec son lot de personnes, mais vous ne le sauriez pas en regardant son Instagram.

Dans une interview qu’elle a faite avec Vogue Australie, Kendall a expliqué pourquoi elle n’aime pas être publique avec ses relations.

“Une relation ne doit être qu’entre deux personnes, et la seconde où vous en faites l’entreprise mondiale, c’est quand elle commence à jouer mentalement avec les deux personnes”, a-t-elle déclaré. “Par exemple, une fois que tout le monde est admis, vous laissez toutes ces opinions entrer dans vos relations, et je ne pense pas que ce soit juste.”

“Je suis très jeune et en ce moment”, a-t-elle poursuivi. “J’ai l’impression que les relations ne sont pas toujours très sûres, et je ne veux pas porter trop d’attention à quelque chose si vous ne savez pas vraiment à long terme.”

Pourquoi le post de Kardashian-Jenners ne parle-t-il pas de leurs partenaires?

La famille de la réalité garde probablement sa vie romantique hors d’Instagram pour plusieurs raisons. Ils partagent tellement de leur vie à la télévision – peut-être qu’ils veulent garder quelque chose de privé. Les relations amoureuses sont personnelles et, comme l’a dit Kendall, “une fois que tout le monde est admis, vous laissez toutes ces opinions entrer dans vos relations.”

Une autre raison pour laquelle les Kardashian-Jenners peuvent ne pas publier très souvent à propos de leurs partenaires est qu’ils publient beaucoup sur leurs entreprises. Même un selfie est en quelque sorte un coup promotionnel. En plus des entreprises qu’ils dirigent, ils gèrent leurs marques personnelles. Les Kardashian-Jenners conservent une grande partie de leurs publications Instagram liées aux affaires; ce n’est rien de personnel (pour les partenaires).

