Pourquoi les caméras ont-elles évité George Harrison lors de son solo de guitare «Tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’amour»

Lorsque les Beatles ont eu la chance de se produire sur l’émission Our World de 1967, ils n’étaient pas particulièrement excités. Malgré le fait que cela atteindrait des centaines de millions à travers le monde, John Lennon a attendu juste avant l’événement pour écrire la chanson qu’ils interpréteraient.

Mais John a trouvé un gagnant (“Tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’amour”), et pour rendre les choses plus intéressantes, il a décidé de le chanter en direct pour la diffusion de juin 67. Cela a provoqué des crises nerveuses dans l’équipe de production des Beatles.

Après que John ait décidé de chanter en direct, Paul McCartney a dit qu’il ferait de même avec sa partie de basse. Une fois que Paul était entré, ils se sont tournés vers George Harrison pour voir s’il jouerait également le solo de guitare en direct. George a accepté.

Comme le dit l’ingénieur des Beatles Geoff Emerick, George jouant en solo sur une diffusion mondiale était «une proposition délicate» pour toutes les personnes concernées. Mais lorsque les caméras ont tourné ce jour-là, elles ne se sont pas concentrées sur George pour son solo quelque peu tremblant. Selon Emerick, ce n’était peut-être pas un accident.

Emerick a déclaré que George avait peut-être demandé au directeur de la télévision de se concentrer ailleurs

Les Beatles interprètent leur chanson «All You Need Is Love» sur «Our World» diffusée dans le monde le 25 juin 1967. | Archives Michael Ochs / .

Au cours de ces années, Emerick avait peu confiance en George en tant que guitariste principal. Tout au long d’Emerick’s Here, There and Everywhere, l’ingénieur lauréat d’un Grammy remarque comment George a lutté avec les solos en studio. (George lui-même a parlé de la façon dont sa technique de guitare a glissé à cette époque.)

Lorsque les caméramans de la BBC sont arrivés dans les studios d’Abbey Road pour se préparer au tournage, Emerick a remarqué que George avait écarté le directeur du programme “pendant assez longtemps”. Emerick n’a pas entendu la conversation qu’ils ont eue, mais il a tenté de deviner ce qui s’était dit entre eux.

“Je ne savais pas de quoi ils parlaient, mais j’ai remarqué pendant l’émission que la caméra n’avait pas été entraînée sur George pendant son solo de guitare”, a déclaré Emerick. “Peut-être qu’il l’a demandé spécifiquement, soit parce qu’il n’avait pas confiance en son jeu ou … parce qu’il était probable qu’il remplacerait la pièce plus tard.”

Bien que la plupart des gens connaissent la version studio de “Tout ce dont vous avez besoin, c’est l’amour”, la version live de Notre monde (dans la vidéo ci-dessus) ne s’est pas déroulée sans quelques erreurs. John a effleuré quelques lignes de paroles et, oui, le solo de George avait aussi des défauts.

Emerick a dit que George a “grimacé” quand il a entendu le solo après

Les Beatles, L-R: Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr | Collection Hulton-Deutsch / Corbis via .

Tout comme le craignait le producteur d’Emerick et des Beatles, George Martin, les Beatles n’ont pas traversé “Tout ce dont vous avez besoin, c’est l’amour” sans défauts. Cependant, ils avaient obtenu la chanson en grande partie juste. Seuls quelques petits détails ont dû être superposés après la diffusion.

“Dès la première lecture, les quatre Beatles ont été assommés par ce qu’ils entendaient”, se souvient Emerick. “Harrison grimaça un peu pendant son solo de guitare, mais [Emerick’s assistant] l’a rassuré en lui disant: “Ça ira. Nous allons mettre un peu d’oscillation dessus et ce sera génial. »

Si vous écoutez l’émission, vous entendez George commencer fort, frappant les parties principales de son court solo sans problème. Cependant, dans la dernière seconde, il trébuche de manière audible. (La caméra et la bande sonore mettaient en vedette l’orchestre à ce stade.) Et, comme promis, avec “un peu d’oscillation” ajouté, cela sonnait très bien sur le disque des Beatles publié plus tard cet été-là.

