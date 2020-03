Pourquoi les décès dus au COVID-19 en Allemagne sont-ils si bas?

L’Allemagne est l’un des pays qui n’a signalé pratiquement aucun décès dû au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus qui contrôle le reste de la planète. Le pays allemand a confirmé près de 34 000 cas positifs jusqu’au 25 mars, mais seulement 171 décès au total. Cela signifie que son taux de mortalité est de 0,5%Mais pourquoi le taux est-il si bas?

En principe, expliquent-ils dans le Washington Post, car l’Allemagne a commencé à évaluer rapidement et à mettre en quarantaine tous les cas positifs. Selon Reinhard Busse, chef du département d’administration médicale de l’Université de technologie de Berlin:

“Au début, nous avions relativement peu de cas. Quand il s’agissait de les trouver et de les isoler, nous nous en sortions assez bien. C’est la raison principale. “

En revanche, certains épidémiologistes ont déclaré que ce faible taux de mortalité en Allemagne pourrait s’expliquer par le niveau élevé. Taux de tests effectués dans le pays, car plus de tests permettraient de détecter plus de cas, même mineurs. Bien que l’Allemagne n’ait pas effectué de tests massifs comme l’a fait la Corée du Sud – où 10 000 tests ont été effectués par jour – mais le pays européen a été méticuleux au sujet du processus. Par exemple, une fois qu’un individu s’est révélé positif, les fonctionnaires ont suivi chacun de ses contacts et ont procédé à l’évaluation et à la mise en quarantaine de ces individus, brisant ainsi les chaînes d’infection.

Il faut aussi considérer que jusqu’à présent la plupart des cas de coronavirus détectés en Allemagne appartiennent à des jeunes, et il a déjà été expliqué à différentes occasions que ce virus affecte principalement les personnes âgées. L’âge moyen des personnes infectées par COVID-19 est d’environ 47 ans, par rapport à la moyenne italienne de 63 ans, où le taux de mortalité est le plus élevé au monde.

Au Mexique, à ce jour, 5 décès ont été signalés, 405 cas confirmés, 1 219 suspects et 2 161 négatifs. Cependant, nous devons considérer que nous n’entrons que dans la phase 2, il est donc important de rester à la maison (si vous le pouvez) et de prendre les mesures d’hygiène indiquées par l’OMS et le ministère de la Santé.

