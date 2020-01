Pourquoi les fans croient que Rihanna et ASAP Rocky sortent ensemble

As-tu entendu? La relation de Rihanna avec le milliardaire saoudien Hassan Jameel a officiellement pris fin. Le 17 janvier, plusieurs médias ont rapporté qu’elle et Jameel avaient appelé à leur relation après une romance de près de trois ans.

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Rihanna a fait un geste qui a convaincu les fans qu’elle rebondissait avec son ancienne rumeur ASAP Rocky. Ci-dessous, découvrez ce qu’elle a fait et apprenez-en plus sur leur histoire ensemble.

Rihanna et ASAP Rocky lors d’un événement en décembre 2019 | Samir Hussein / WireImage

Retour sur la relation entre Rihanna et ASAP Rocky

Rihanna et ASAP Rocky étaient liés de façon romantique au début de 2013, mais le rappeur «F * ckin Problems» a insisté auprès de MTV News pour qu’il ne se passe rien.

“Je ne la regarde même pas comme ça. Elle est sexy, mais je vais bien », a-t-il déclaré.

Ils ont relancé les rumeurs plus tard en 2013 après avoir prétendument été aperçus sur le tournage du tournage de leur chanson «Fashion Killa». Mais ASAP Rocky a continué de nier qu’ils étaient ensemble et a insisté sur le fait que Rihanna et lui n’avaient qu’une relation platonique. .

En 2015, il a déclaré à HOT 97: «Cela ne s’est jamais produit. Si cela s’était produit, cela se serait produit. Nous ne l’avons pas fait. On ne sait jamais. Ce n’est pas ce que j’attends avec impatience, j’attends avec impatience l’amitié que j’ai déjà avec toutes ces femmes. “

Rihanna et ASAP Rocky alimentent les rumeurs de rencontres (encore)

Au cours des deux prochaines années, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de ces deux-là. Mais des heures après que des informations ont fait état de la rupture de Rihanna et Jameel, elle a été vue en train de traîner avec le rappeur de «Fashion Killa» lors du concert annuel de A $ AP Mob YAMS Day. Sur les photos circulant sur les réseaux sociaux, les deux sont vus posant et riant ensemble.

Ce n’est pas la première fois que Rihanna et ASAP Rocky traînent ces derniers mois non plus. En octobre, le crooner «Work» a été vu traîner avec le rappeur suite à sa performance au festival de musique Rolling Loud. Environ deux mois plus tard, elle a été vue en train de soutenir Rocky lors d’un concert, et ils ont assisté ensemble aux British Fashion Awards 2019.

Alors que certaines personnes sont convaincues que cela signifie qu’elles sortent secrètement, cela vaut la peine de le souligner…

Rihanna a passé du temps avec les autres

Elle a également été vue avec Drake, qu’elle aurait fréquentée au fil des ans. Les deux se sont disputés quelque temps après que Drake ait professé son amour pour le chanteur lors des MTV VMA 2016, Rihanna disant à Vogue en juin 2018: «Nous n’avons pas d’amitié maintenant, mais nous ne sommes pas ennemis non plus. C’est ce que c’est. »Drake a confirmé en décembre 2019 que Rihanna n’était toujours« plus partie »de sa vie. Mais il semble qu’ils se soient par la suite amendés.

Le 17 janvier, les artistes ont également été vus traîner lors d’un événement de la Journée de l’igname.

Donc, ce n’est peut-être pas ce qu’il semble. Rihanna pourrait simplement profiter de son temps en tant que nouvelle femme célibataire et passer du temps avec de vieux amis. Nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passera ensuite.