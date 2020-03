Pourquoi les fans de “ Better Call Saul ” étaient tellement excités de voir le retour de Hank

Dans la saison 5 de Breaking Bad, le tristement célèbre agent de la DEA d’Albuquerque, Hank Schrader, a rencontré sa disparition lors d’une attaque brutale dans le désert du Nouveau-Mexique. Les fans ont été choqués de voir la tournure des événements qui ont coûté la vie à Hank et à son partenaire Gomez. TV Guide nommé Episode 14, “Ozymandias”, l’un des meilleurs épisodes du 21ème siècle. Mais les fans de la série ont trouvé que c’était le pire, car ils ne voulaient jamais voir Hank mourir. Maintenant, il semble que leur souhait soit devenu réalité alors que Hank, joué par Dean Morris, revient à la vie et fait un retour surprise à la série à succès préalable, Better Call Saul.

Aaron Paul et Dean Norris | Kevin Winter / .

Hank est de retour

Norris a conquis le cœur des fans purs et durs de Breaking Bad. Son personnage, Hank, a joué un rôle clé dans la série, apparaissant dans 60 des 62 épisodes de la série télévisée à succès AMC. Il était le flic dur à cuire et amusant qui venait juste d’être le beau-frère du plus grand trafiquant de drogue d’Albuquerque. Lorsque Breaking Bad a mis fin à ses cinq saisons, la série à succès dérivée de Better Call Saul est devenue un énorme succès. Les personnages familiers sont revenus et les fans ont pu voir à quoi ressemblait la vie six ans avant de rencontrer l’extraordinaire fabricant de méthamphétamine, Walter White.

Le nouveau rôle de Hank dans Better Call Saul

Hank est l’un de ces personnages qui a une autre chance de raconter son histoire sur les choses avant sa mort tragique, et les fans ne pourraient pas être plus heureux. Le partenaire de confiance de Hank, Steve Gomez, est toujours présent avec le dos de son ami. Les téléspectateurs sont ravis d’avoir la chance de voir à nouveau le fidèle partenariat de Hank et Gomie alors qu’ils remettent leurs badges pour Better Call Saul. Lorsque les fidèles partenaires sont entrés dans l’enceinte de la police, les téléspectateurs ont été choqués de voir le duo préféré des fans marcher au milieu des ennuis avec un ancien informateur de la DEA, Krazy-8. L’épisode de la saison 5 intitulé “The Guy For This” porte bien son nom, car Hank est certainement le type de téléspectateurs que nous espérons.

Pourquoi les fans aiment Hank

Les fans de Hank aiment qu’il est en fait un très bon flic. Malgré sa personnalité excentrique, il semble avoir tout ensemble pour faire craquer une affaire. Après tout, c’est Hank qui a compris que Heisenberg était Walter White. Dans son retour inattendu à Better Call Saul, Hank est de retour à faire des blagues et à résoudre des crimes, tout en divertissant et en engageant le public. Les fans se sont récemment réunis sur un forum Reddit pour discuter de la «bravade macho» de Hank, ce qui rend son personnage si attrayant. Les téléspectateurs ont convenu que son personnage est un acte, alors qu’en fait il n’est pas réellement la vie de la fête mais un agent sérieux de la DEA qui est déterminé à résoudre son cas, à tout prix. Les fans de Diehard Breaking Bad savent que Walter White est sa faiblesse car ils sont tous deux de la famille. Cette torsion intrigante rend Hank multidimensionnel et amusant à regarder. Les fans de Better Call Saul sont ravis que Norris fasse partie de la série et ont hâte de voir comment son scénario évoluera cette fois-ci.

Quels autres personnages de Breaking Bad peuvent apparaître sur Better Call Saul

Il y avait de nombreux personnages qui allaient et venaient tout au long de l’épique série de cinq saisons de Breaking Bad. Les scénaristes avaient un talent pour le développement du personnage et les fans ont toujours besoin de plus d’informations sur certains de leurs joueurs préférés. Quand Better Call Saul est devenu une série dérivée, les fans de Breaking Bad étaient impatients de voir qui était revenu sur le petit écran. Mike a été retrouvé aux côtés de Saul et Hector est réapparu, cette fois en marchant et sans sonner pour communiquer. Gus nettoyait les planchers à Los Pollos Hermanos et n’était pas encore devenu la cheville ouvrière de la drogue qu’il était destiné à être. Mais la question brûlante reste de savoir si Heisenberg et Jesse Pinkman reviendront. Les créateurs de spectacles, Vince Gilligan et Peter Gould, ont récemment déclaré que ramener le duo n’aurait pas de sens dans le scénario de Better Call Saul à ce stade. Pour l’instant, les fans devront se délecter du retour de Hank.