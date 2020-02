Pourquoi les fans de «NCIS» ont été déçus récemment par les méchants

Lorsqu’un crime procédural est en ondes depuis aussi longtemps que NCIS – dix-sept saisons et dénombrement – des bévues narratives, de mauvais choix de caractère, des dynamiques décevantes et d’autres faux pas occasionnels sont liés à la surface. L’émission reste l’une des émissions de télévision les plus regardées de tous les temps, car l’agent Gibbs de Mark Harmon attire toujours le public à chaque enquête mais, plus important encore, à chaque lien familial qu’il établit avec un collègue.

NCIS réussit parce que ses personnages principaux sont comme la famille – parce que c’est une émission sur la loyauté, l’amour, le respect et l’admiration en son cœur. Bien qu’il puisse s’agir d’une procédure pénale, le crime de chaque semaine n’est pas ce qui pousse les fans à revenir pour plus. En conséquence, les auteurs de NCIS ont laissé tomber la balle à plusieurs reprises en ce qui concerne les criminels.

Cast NCIS | Kevin Lynch / CBS via .

Dans une récente discussion en ligne sur NCIS, la conversation entourant la saison 17, épisode 16 (“Ephemera”), a conduit à une conversation sur les méchants de la série en général, et pourquoi ils ont été un peu décevants ces derniers temps. En bref, les fans de NCIS veulent une révélation choquante, une torsion réussie, pas une tournure prévisible des événements.

Il est trop facile de prédire qui sont les méchants dans «NCIS» maintenant

Lors de la discussion sur NCIS, un écrivain a expliqué que, dans les premiers temps de la série, les écrivains semblaient plus intelligents, plus compétents. Ils ont imaginé des rebondissements assez difficiles à prévoir, laissant le public choqué à chaque tournant. Un fan a expliqué:

Ces dernières années, la plupart des cas, j’ai pu découvrir le tueur assez tôt. Donnez-moi un épisode comme celui que nous avions dans la journée comme celui où le gars devait s’asseoir à son ordinateur et voler de l’argent pour quelqu’un sinon sa femme et sa fille seraient tuées. Et puis, il s’avère que c’est lui qui les a fait kidnapper et qu’il allait recevoir l’argent volé. Donnez-moi un épisode avec une tournure vraiment bonne et inattendue comme ça

Utilisateur Reddit

Un autre fan est intervenu, souscrivant au sentiment ci-dessus. Le fan a expliqué:

Je regrette de ne pas savoir qui est le méchant aussi. Ils sont assez faciles à comprendre depuis quelques saisons maintenant.

Utilisateur Reddit

Lorsqu’une procédure criminelle devient prévisible, l’intrigue de chaque épisode devient secondaire par rapport aux arcs de personnage plus grand de la série, par opposition à l’existence tout aussi vitale. Bien que les voyages de personnages à gestes longs soient le principal ingrédient du succès de la série, cela ne signifie pas que les scénaristes peuvent laisser tomber la balle en ce qui concerne les tueurs et les criminels. Le spectacle est double; ce n’est pas un feuilleton.

Les fans continuent en expliquant que le cours des événements du dernier épisode n’était pas inspiré et «stupide», et ces sentiments valent pour d’autres épisodes récents du NCIS. Alors, les scénaristes trouveront-ils l’inspiration qu’ils semblent avoir perdue et apporteront-ils aux fans des scénarios imprévisibles, ou manquent-ils d’idées? Combien de temps dure le spectacle avant que les fans soient capables de prédire les tueurs et de déduire leurs motivations dans les cinq premières minutes?