Pourquoi les fans de «The Bachelor» pensent que Madison Prewett quitte après s’être éliminée de la saison de Peter Weber

Le 10 février, les fans de Bachelor Nation sont tombés amoureux de Madison Prewett et Peter Weber. Le couple a partagé quelques doux moments ensemble lors de leur deuxième tête-à-tête. Cependant, après une saison de drame inutile, Madison et Weber ont finalement donné aux téléspectateurs un couple qui valait la peine d’être enraciné. Mais maintenant, de nombreux fans pensent que Madison quitte The Bachelor après s’être auto-éliminée de la saison de Weber. Alors pourquoi ce revirement soudain? La promo publiée après la semaine 7 a tout le monde théorisant ce qui se passe ensuite.

[Alertespoil:[Spoileralert: Le célibataire Saison 24, épisode 7.]

Qu’est-il arrivé à Madison Prewett et Peter Weber sur «The Bachelor»?

Madison Prewett | ABC / Maarten de Boer

Dans The Bachelor Week 7, Madison et Weber partent à Lima, au Pérou. Ils s’amusent ensemble et Madison semble solidifier une place dans le cœur du célibataire. Puis, lors du dîner, Madison parle de ses fortes convictions religieuses.

Weber le prend et révèle qu’il aime ce côté d’elle. Cependant, il admet qu’il n’est peut-être pas le pilier de la foi que Madison veut. Ses opinions sur la religion ne sont pas aussi fortes. Néanmoins, Weber partage qu’il tombe amoureux de Madison. L’alun d’Auburn sourit alors que Weber lui donne une rose pour garantir sa place pour les villes natales.

Après l’épisode du 10 février, ABC a diffusé la promo The Bachelor Week 8. Dans l’aperçu, les téléspectateurs ont un aperçu des dates de leur ville natale. À un moment donné, Madison a également déclaré: «Si ce soir, j’espère que ça se passera, je pourrais certainement tomber amoureux.»

Cela dit, la bande-annonce a fait allusion à des problèmes au paradis. Dans un confessionnal, Madison dit: “Peter ne sait pas que je me réserve pour le mariage.”

Plus tard, la promo passe devant l’épisode de la semaine 8, selon une voix off de l’animateur Chris Harrison. Plus de pleurs s’ensuivent, puis Madison lâche la bombe. “S’il couche avec quelqu’un d’autre, il sera difficile pour moi de continuer à avancer”, dit-elle.

Un clip de Weber apparaît et il parle à une personne inconnue du public. «Je ne veux pas que cela ressemble à une question de sexe», dit-il. “Mais six jours avant, j’étais intime avec quelqu’un d’autre.”

La promo continue et les clichés montrés en début de saison défilent. Harrison révèle que quelque chose s’est passé et tout le monde vient de le découvrir. Weber panique. Ensuite, le clip émotionnel de la mère de Weber, Barbara, apparaît. “Ne la laisse pas partir, ne la laisse pas partir. C’est de cela que les histoires d’amour sont faites », dit-elle. «Et Dieu l’a placée là pour toi. Ramenez-la chez nous. »

Les fans de «The Bachelor» pensent que Madison s’élimine et quitte la saison de Peter Weber

Après la diffusion de The Bachelor le 10 février, les fans ont essayé de rassembler les morceaux et théorisé Madison quittera Weber après avoir reconnu être intime avec un autre concurrent. Les téléspectateurs pensent également que Barbara supplie son fils de poursuivre Madison dans l’aperçu de la semaine 8.

“Ma prédiction, sa maman lui demande de récupérer Madison après son départ quand elle apprend qu’il a couché avec les deux autres concurrents”, a théorisé un fan sur Twitter.

“Théorie: Madison dit à Peter qu’elle se sauve pour le mariage”, a tweeté un autre fan. «Madison part parce que Peter dort avec quelqu’un d’autre alors elle part. et c’est pourquoi maman de Peters parle de Dieu et la ramène à la maison. “

Bien sûr, Weber a précédemment partagé The Bachelor La saison 24 sera intacte. “Il y a une raison pour laquelle personne ne découvrira la fin et je suis très heureux de la tournure des événements”, a déclaré Weber à People en décembre. «Je suis ravi que tout le monde écoute et que ce soit la première saison intacte depuis un certain temps.»

Pendant ce temps, dans le récapitulatif Access de The Bachelor Week 7, Ashley Iaconetti Haibon a prédit que le manque de spoilers pourrait être un résultat direct de l’auto-élimination de Madison.

“Je pense que la raison pour laquelle cette saison est sans spoiler, c’est parce qu’il doit passer la” morte-saison “pour récupérer la fille”, a déclaré l’ancien de Bachelor Nation. «Je pense qu’il couche avec une autre fille et ça gâche totalement Madison. Il n’est pas sûr de vouloir attendre le mariage. Ils doivent trier tous ces trucs avec plus de semaines. »

Aussi convaincantes que ces théories paraissent, rien n’a été confirmé par ABC. Et comme toujours, les fans de The Bachelor devront regarder le déroulement de l’histoire de Madison. Alors restez à l’écoute – si vous le gérez.

