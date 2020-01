Pourquoi les fans devraient être heureux Patrick Stewart ne rejoint pas le MCU

Certains acteurs seront toujours liés de manière indélébile à certains personnages. Dans le cas de Patrick Stewart, il sera toujours connu des fans de Star Trek et X-Men sous le nom de Jean Luc Picard et du professeur Charles Xavier, respectivement. Dans ce dernier cas, l’acteur a fait une telle impression que même le tour de James McAvoy dans X-Men: First Class et ses suites ne pourrait pas remplacer la gravité apportée par Stewart.

En effet, l’acteur a légitimé la franchise X-Men de Fox dès le début. Le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, a naturellement cherché une rencontre avec Stewart sur l’avenir. Après tout, Marvel Studios a maintenant retrouvé la garde des X-Men et cherche à introduire les personnages dans l’univers cinématographique Marvel. Hélas, Stewart ne reprendra pas le professeur X de sitôt. Mais voici pourquoi ces nouvelles sont exactement ce que les fans devraient espérer.

Sir Patrick Stewart à la première européenne de «Star Trek: Picard» | David M. Benett / Dave Benett / WireImage

Le MCU n’a pas besoin de la continuité alambiquée de «X-Men»

Jusqu’à présent, le MCU a fonctionné assez proprement au sein de son canon établi. Chaque film d’Iron Man à Spider-Man: loin de chez soi se déroule dans la même continuité. L’histoire se construit les unes sur les autres, avec des sauts intermittents jusqu’aux confins de l’espace ou dans les recoins profonds des années 1990.

Mais les X-Men de Fox tiennent à peine ensemble. Les fans se sont toujours moqués de la logistique de la chronologie depuis que Stewart et McAvoy se sont rencontrés dans X-Men: Days of Future Past. Toute tentative de replier cette chronologie dans le MCU ne ferait que créer des complications inutiles. Et le casting de Stewart dans le MCU équivaut à des droits acquis dans tous les films X-Men précédents.

Certes, Ryan Reynolds fera la transition vers le MCU avec Deadpool 3. Cependant, Deadpool existe dans sa propre continuité et a le luxe de pouvoir commenter directement toute incohérence. Même si Marvel Studios explorera bientôt le multivers, ajouter Stewart à la liste ne vaut pas la peine.

Une refonte partielle des «X-Men» antérieurs nuirait à l’avenir de la franchise

Tout comme l’ajout du professeur X de Stewart au MCU entraînerait l’intégralité de la chronologie des X-Men, cela rend également plus difficile la refonte des studios Marvel. Le fait que Stewart reprenne son rôle ajoute implicitement l’espoir que Halle Berry, James Marsden Famke Janssen et Hugh Jackman pourraient également être de retour.

Ce n’est certainement pas la voie que Feige veut emprunter. Rappelez-vous, c’est le studio qui a ignoré les Spider-Men de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield en faveur de l’introduction de Tom Holland. Marvel Studios n’a pas besoin du fardeau des décisions passées de X-Men, y compris le casting.

À l’heure actuelle, Feige a la chance de réinventer et de réinterpréter les personnages des X-Men selon ses propres termes. Il ne va pas échanger cette opportunité pour être redevable de tout ce qui s’est passé avant. Après l’échec écrasant de X-Men: Dark Phoenix, c’est plus vrai que jamais.

Patrick Stewart a déjà donné à son professeur X le départ parfait

Sur une note plus personnelle, Stewart ne devrait pas revenir jouer le professeur X car il a déjà fait ses adieux au personnage. Comme l’admet l’acteur lui-même, Logan a donné à Stewart la chance de donner un véritable sentiment de finalité à l’histoire de Charles Xavier.

Avec ce film, Stewart a pris les personnages qu’il n’aurait jamais cru possible. Dans le processus, il a livré facilement sa meilleure performance en tant que professeur X. De plus, Jackman et lui ont eu la chance de dire au revoir à Xavier et Wolverine selon leurs propres conditions.

Les fans pensent qu’ils veulent Stewart, Jackman et compagnie dans le MCU. Mais Feige esquive un énorme problème en repartant à zéro. Si un acteur devait mener la charge vers la fermeture de cette option, c’est Stewart. Après tout, juste au moment où son professeur X a commencé l’équipe X-Men, son portrait devrait être celui qui devrait doucement faire savoir aux fans qu’il est temps de lâcher prise.