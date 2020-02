Pourquoi les fans ne retiennent pas Aaron Carter après qu’il se considère comme une “ menace ”

Aaron Carter a récemment publié un enregistrement d’une autre vidéo dans un post, mais c’est sa légende qui fait vraiment parler les gens. Lisez la suite pour savoir pourquoi Carter se considère comme une «menace».

Aaron Carter se qualifie de «menace»

Aaron Carter | Gabe Ginsberg / .

Dans le téléchargement sur son Instagram, Carter enregistre un autre

vidéo qu’il regarde apparemment à l’époque. Il a légendé le message avec: «Le

Infamous World Of Social Media Alors que la plupart des gens sont prisonniers des opinions

des erreurs je ne succomberai pas à des récits inventés de moi-même en dehors de la

norme. Xo modérateurs Internet essayant de me détruire parce que je suis une menace pour eux

et exposant comment notre industrie est VRAIMENT maintenant. FAUX.”

Les fans réagissent à ce dernier téléchargement sur Instagram de Carter

Les fans ont eu beaucoup de réactions à ce dernier message. Ils voulaient

pour faire savoir à Carter ce qu’ils pensent de la situation et ils ne se sont pas retenus.

«Arrêtez de mendier de l’argent sur YT et trouvez un emploi. #NickCartersLittleBrother », un

L’utilisateur Instagram a commenté.

Beaucoup de gens pensent que Carter devrait abandonner les médias sociaux,

ou au moins réduire. “Sortez des réseaux sociaux”, a déclaré un autre utilisateur. “Tu es

prisonnier de SM et c’est évident. Désactiver les comptes * pouf * problème résolu. “

Un autre utilisateur a qualifié Carter de «grossier» et a dit qu’il profitait des «gens». «Comment vous attendez-vous à ce que les gens vous respectent qui, quand vous êtes si grossiers et profitent des gens! Ce qui se passe, ça tourne », a écrit quelqu’un.

Un utilisateur voulait que Carter sache qu’il n’est pas respecté et

il devrait juste «partir». «Personne ne te respecte plus. Honnêtement, laisse juste mec, ”

ils ont écrit.

D’autres pensent que si Carter se sent vraiment de cette façon, il devrait simplement quitter les réseaux sociaux ou avoir un compte personnel avec seulement quelques personnes. “Vous savez que vous ne pouvez tout simplement pas utiliser les médias sociaux non?! Ou créez un compte personnel privé », a suggéré l’utilisateur.

Encore un autre utilisateur d’Instagram a demandé à Carter de lui

posez son téléphone et commencez à enregistrer. “Mon gars, la seule personne que tu es

menace pour vous-même », a déclaré un utilisateur d’Instagram. “Posez votre téléphone et partez

faire un autre banger comme Fool’s Gold. “

Aaron Carter a publié une image avec sa petite amie et les fans ont des questions

Les abonnés de Carter n’hésitent pas à commenter ses publications,

et un récent a beaucoup de gens qui parlent. Il a posté une image de lui-même

torse nu à côté de sa petite amie, Mélanie Martin. “Seulement pour nos fans ……

#onlyfans à venir bientôt …… .. », Carter a légendé le post.

Ce téléchargement a des gens qui posent beaucoup de questions sur ce

Carter veut dire par son hashtag spécifiquement. OnlyFans

est un service de médias sociaux que les gens utilisent pour gagner de l’argent. Gens

abonnez-vous aux profils moyennant des frais. Ces profils peuvent comporter un certain nombre de choses,

comme vous pouvez probablement l’imaginer. Faites une recherche rapide sur Google et vous obtiendrez

voyez ce que nous voulons dire.

Les fans ont voulu savoir s’il était vraiment sérieux au sujet du compte

et certains lui ont même demandé de supprimer le lien dans les commentaires.