Pourquoi les fans ne savent toujours rien du vrai scénario de l’émission

Sans aucun doute, WandaVision est devenu l’émission la plus parlée de la prochaine gamme Disney + de Marvel. La plupart de cela vient de fans et d’écrivains essayant de comprendre ce qu’est exactement ce spectacle. Est-ce que quelqu’un d’autre que Kevin Feige le sait?

La dirigeante Elizabeth Olsen a probablement une idée, étant donné que nous avons eu un aperçu de certaines des tenues qu’elle porte via une remorque du Super Bowl. Mais cela semble être l’un de ces aperçus qui crée des questions plus qu’il n’y répond.

Que révèle l’aperçu?

Elizabeth Olsen | Dominik Bindl / .

Disney / Marvel a publié un spot promotionnel pour The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki. Le spot dure 30 secondes, mais New Rockstars a pris huit minutes pour l’expliquer.

Nous voyons une photo en noir et blanc de Wanda et Vision, comme s’ils venaient d’errer sur le tournage de Leave it to Beaver, ou peut-être Pleasantville. Ce n’est pas une grande surprise, car Marvel avait déjà publié des images clés montrant Olsen et Paul Bettany dans le bonheur domestique des années 1950.

Ensuite, nous obtenons une photo de Wanda dans le costume de sorcière écarlate avec un casque qui est apparu dans les bandes dessinées, mais pas dans les films.

Les films se réfèrent à elle comme Wanda et utilisent rarement, voire jamais, le terme Scarlet Witch, donc cela ressemble à une tentative de ramener le personnage à ses racines. Cependant, New Rockstars souligne que cela pourrait être l’équivalent d’un costume d’Halloween.

Nous voyons également des plans qui évoquent The Brady Bunch, avec Wanda enceinte dans ce plan. Ensuite, il y a un cliché dans une maison des années 80 ou 90 qui fait penser à Roseanne ou Mariée… avec des enfants. Nous voyons que les bébés sont nés, crachant simultanément des sucettes.

Ensuite, nous voyons à nouveau Wanda en noir et blanc, passant rapidement à la couleur Wanda.

Y a-t-il un synopsis de l’intrigue?

Le synopsis officiel de l’intrigue Disney + se lit comme suit: «WandaVision» des studios Marvel mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres super puissants qui vivent leur vie de banlieue idéale – commencer à soupçonner que tout n’est pas comme il semble.

La nouvelle série est dirigée par Matt Shakman; Jac Schaeffer est rédactrice en chef. Débuts sur Disney + cette année. “

Cela ne dit vraiment rien qui ne puisse être glané en regardant de près la bande-annonce, mais les théories abondent sur ce qui se passe réellement. L’une des théories les plus courantes est que tous les tropes télévisés sont des visions de Wanda (vous comprenez?) Comme mécanisme d’adaptation, car elle ne peut pas accepter la mort de Vision dans Avengers: Infinity War.

Avec les pouvoirs de Wanda, nous avons appris que nous ne pouvons pas faire confiance à nos propres yeux. C’est ce qui la rend si efficace.

WandaVision n’a pas encore de date exacte de première, ni aucun spectacle Marvel, mais il est prévu que Falcon et le soldat d’hiver et WandaVision arriveront tous les deux cet automne, avec Loki et l’animation What If … »à venir l’année prochaine. Hawkeye était prévu pour 2021, mais il aurait été retardé indéfiniment.

Et le docteur Strange?

Un aspect de WandaVision Marvel avait souligné à plusieurs reprises: il allait être lié au docteur Strange dans le multivers de la folie. Voulant augmenter les abonnements Disney + sans le dire explicitement, Marvel implique que vous aurez besoin de voir WandaVision pour comprendre la suite Strange.

Mais le ferons-nous vraiment? D’une part, WandaVision vient d’être éloigné de cette suite. L’émission devait initialement sortir en 2021, le film devant suivre en mai prochain.

Ensuite, Disney a décidé de pousser WandaVision jusqu’à cette année, tandis que Multiverse of Madness sortira au plus tôt en mai 2021, en particulier parce que Scott Derrickson a quitté le fauteuil du réalisateur pour des différences créatives, et Marvel vise à avoir Sam Raimi, vétéran de Spider-Man, pour le remplacer. .

On ne sait pas à quel point WandaVision affectera le docteur Strange à ce stade, mais les pouvoirs de Wanda nous ont montré que nous ne pouvons pas croire ce que nous voyons. Comme les Beatles ont chanté dans “Strawberry Fields Forever”, rien n’est réel.