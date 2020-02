Pourquoi les fans pensent que Hannah Ann a menti à Peter Weber à propos de son amour

Hannah Ann Sluss est considérée comme l’une des finalistes de la saison The Bachelor de Peter Weber. Lors de la première, Sluss a reçu la première impression de Weber. Bien que Sluss soit définitivement une vedette cette saison, certains fans pensent qu’elle a menti à Weber.

Peter Weber et Hannah Ann | John Fleenor / ABC via .

Hannah Ann a déclaré à Peter Weber qu’elle n’avait jamais été amoureuse

Lors d’un récent épisode de The Bachelor, Weber a emmené Sluss en tête-à-tête au Chili. Au cours de la date, Sluss a déclaré à Weber qu’elle n’avait jamais été amoureuse auparavant. Cela inquiétait Weber, car il sentait que Sluss ne serait pas prêt pour le type de relation qu’il voulait.

Sluss l’a rassuré qu’elle se soucie beaucoup de lui, alors il lui a donné une rose. Après les aveux de Sluss, les fans ont enquêté sur ses réseaux sociaux lors de l’épisode de The Bachelor. Alors que l’épisode était diffusé, les fans de The Bachelor ont publié des captures d’écran de la page Instagram de Sluss.

Elle a dit à un ancien petit ami qu’elle l’aimait

Les captures d’écran ont révélé que Sluss avait une relation qui a duré plus de trois ans. Dans plusieurs articles, Sluss a écrit qu’elle aimait son petit ami.

“Joyeux 23e anniversaire à mon meilleur ami Merci de me laisser faire partie de ta vie! J’espère que votre journée était parfaite Xoxo #iloveyou », lit-on dans un post Instagram.

“2 Corinthiens 9:15” Merci à Dieu pour ses dons indescriptibles. “Je remercie Dieu tous les jours de m’avoir amené une personne si gentille, attentionnée et pieuse dans ma vie. Vous êtes le petit ami parfait et un rêve devenu réalité! Je t’aime Ben! @gopro », a écrit Sluss dans une légende Instagram.

«Joyeux 22e anniversaire à mon petit ami hilarant, amusant, plein air, doux et solidaire! Je suis tellement reconnaissante de vous avoir dans ma vie. J’ai hâte de vous voir ce soir! Je t’aime », lit un autre post Instagram.

Les fans sont déchirés par ce que Hannah Ann a dit à Peter

Après que les fans aient trouvé les anciens messages Instagram, certains se sont fâchés que Sluss ait peut-être menti à Weber à leur date. D’autres fans ont défendu Sluss, car elle était incroyablement jeune au cours de sa relation passée. Malgré le fait qu’elle soit sur une émission de télé-réalité, les fans ne savent pas vraiment ce que Sluss a ressenti lors de sa relation passée.

“En réalité Steve, il y a une différence à dire” je t’aime pour quelqu’un “par rapport à être amoureux de quelqu’un. Elle a probablement essayé mais après 3,5 ans, elle a finalement arrêté. Bon pour elle », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un fan a défendu Sluss et a tweeté: «Parfois, vous sortez d’une relation et réalisez que ce que vous pensiez être l’amour n’est pas ce que l’amour est censé être. Elle est peut-être sortie de cette relation et a vu la lumière. »

«Les gars qui n’ont jamais été amoureux, elle était avec ce type depuis quatre ans. elle est définitivement amoureuse », a tweeté un fan.

“D’accord, je ne tweete pas souvent sur le célibataire … mais VENEZ. Hannah Ann ?? Vraiment ?? Vous n’étiez pas amoureux de votre petit ami de trois ans et demi, mais vous «tombez amoureux» de Peter après l’avoir vu pour la septième fois de votre vie ?? D’accord, ma chérie… », a écrit un utilisateur de Twitter.