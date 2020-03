Pourquoi les «jeunes américains» de David Bowie n’ont pas la couverture qu’il voulait

David Bowie est l’un des artistes par excellence du rock des années 1970. Norman Rockwell était parmi les peintres américains les plus populaires du 20e siècle. Alors que les deux artistes sont admirés dans leurs domaines, Bowie était énervé comme Rockwell ne l’a jamais été.

C’est du moins la perception populaire. Cependant, ils se sont croisés une fois. Découvrez comment Bowie voulait collaborer avec Rockwell.

La tentative de David Bowie pour une couverture d’album Americana

Rockwell était un artiste américain dont la principale préoccupation était son pays. Tout de George et Martha Washington à la Seconde Guerre mondiale au mouvement des droits civiques est dépeint dans son travail. Bowie a apparemment voulu capitaliser sur l’association entre Rockwell et les États-Unis lorsqu’il a créé son album Young Americans.

Selon The Bowie Bible, Bowie voulait que Rockwell peigne la couverture de son album Young Americans. Une telle décision aurait pu potentiellement être très provocatrice de la part de Bowie. Juxtaposer Bowie, un symbole de liberté sexuelle, avec Rockwell, un symbole de l’Amérique des années 40 et 50, peut avoir semblé incongru.

Pourquoi David Bowie ne pouvait pas travailler avec Norman Rockwell

Bowie se souvient d’avoir téléphoné à Rockwell uniquement pour que sa femme décroche le téléphone. Il a décrit l’expérience comme «très pittoresque». Bowie a dit qu’il voulait que la couverture de l’album pour les jeunes américains soit un portrait de lui-même peint par Rockwell.

L’idée de Bowie avait du sens. Après tout, Rockwell a peint de nombreuses personnes célèbres de son époque, notamment Robert F. Kennedy, Jacqueline Kennedy et Ronald Reagan. Rockwell avait déjà peint la couverture de Mike Bloomfield et de l’album d’Al Kooper, The Live Adventures of Mike Bloomfield & Al Kooper, rapporte Vanity Fair. Cependant, Rockwell a eu besoin de six mois pour peindre le portrait et Bowie n’était pas prêt à attendre aussi longtemps.

Bowie gardait toujours de bons souvenirs de cette expérience. Il a complimenté Rockwell en tant que peintre et sa volonté de travailler sur un portrait pendant six mois. «Quel artisan. Dommage que je n’aie pas la même passion minutieuse. Je préfère simplement extraire mes idées de mon système aussi vite que possible. “

La couverture finale de «Young Americans»

Les jeunes américains de David Bowie ont une pochette d’album inspirée de Toni Basil.

Bowie voulait toujours que la couverture de l’album soit un portrait, mais un portrait de Rockwell était hors de question. Au lieu de cela, il a cherché l’inspiration pour son album d’un artiste américain très différent: Toni Basil. AllMusic rapporte que Basil est une merveille à succès unique connue pour son single “Mickey”. Elle a également travaillé comme chorégraphe pour Bowie.

Selon The Bowie Bible, ce n’est pas la musique ou la chorégraphie de Basil qui a inspiré la pochette de l’album Young Americans. L’inspiration était plutôt une photo de Basil utilisée comme couverture d’un numéro du magazine After Dark. L’image de Basil a été modelée sur des photographies glamour hollywoodiennes des années 40. La couverture de Young Americans est loin d’une peinture de Rockwell mais elle était toujours enracinée dans l’art américain du milieu du siècle.

Bowie était très différent de Rockwell en tant qu’artiste. Cela ne veut pas dire que Bowie ne l’a pas apprécié. Ce genre d’éclectisme fait partie de ce qui a fait de Bowie une légende.

