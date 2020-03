Pourquoi les Kardashian-Jenners continuent-ils de poser avec des sacs à main sur Instagram?

Instagram est devenu l’une des sources incontournables pour les recommandations de célébrités payantes. De nombreuses stars publient déjà des photos soi-disant candides de leur vie intime. C’est une extension naturelle d’inclure quelques clichés d’eux avec des produits spécifiques. Les entreprises en question paient un joli sou pour le privilège de faire valoir leurs produits.

Peut-être que personne n’a maîtrisé le statut d’influenceur ainsi que la famille Kardashian-Jenner, et cela inclut leur matriarche, Kris Jenner. Les fans ont remarqué que la famille Kardashian-Jenner, en particulier Kris Jenner, publiait fréquemment des photos d’elle avec des sacs à main. Qu’est-ce qui se passe avec ça?

Certains articles de Kris Jenner sur les sacs à main font la promotion d’une boutique de revente

Parmi les nombreuses photos de sacs à main qui parsèment le flux Instagram de Jenner, certains envoient des fans vers un autre compte Instagram: le Kardashian Kloset. Si les fans suivent ce compte, ils trouveront des photos de vêtements, d’accessoires et d’autres articles qu’ils peuvent acheter sur le “site de revente de créateurs de luxe” présentant des articles d’occasion de la famille Kardashian-Jenner.

Les offres incluent un sac à main Hermes Birkin 40 pour 14 400 $. Un fourre-tout Dolce & Gabbana légèrement utilisé coûtera 950 $ aux acheteurs. Les acheteurs peuvent trier les offres en fonction des produits d’occasion qu’ils souhaitent acheter. Posséder un embrayage Hermes précédemment utilisé par Kim Kardashian West coûte 5 000 $. Le goût de la famille pour les bonnes choses de la vie leur laisse apparemment un surplus prêt à trouver une nouvelle maison.

Kris Jenner a participé aux «boucles de suiveurs» d’Instagram

Les messages les plus visibles de Jenner, cependant, ont une motivation différente derrière eux. En octobre, Jenner a posté une photo d’elle-même assise dans un escalier entouré de sacs à main Louis Vuitton. Dans la légende, elle a écrit «Gagnez 10 000 USD en espèces + tous les porte-monnaie illustrés ici avec moi. Oui, c’est pour de vrai #ad. ” La publication a également marqué un compte nommé Curated Business.

Des instructions supplémentaires ont dit aux abonnés de suivre une liste d’autres comptes en échange d’une chance de gagner le prix. Ces types de postes sont devenus courants dans la famille Kardashian-Jenner. Il se démarque peut-être le plus dans le flux de Jenner, qui a parrainé des publications et se concentre principalement sur les réalisations de ses enfants. Une fois qu’un gagnant est annoncé, les messages sont supprimés.

Les fans se demandent si les messages sont une arnaque

19 h 45 2 mars 2020, HEURE AUS – MISE À JOUR…. FÉLICITATIONS @nancy_oroz VOUS avez gagné notre campagne @krisjenner! . . . . Autant nous aimerions tous que vous gagniez, il n’y a qu’un seul gagnant. … MAIS .. Nous avons une nouvelle campagne avec K ……. PROCHAINE SEMAINE!!!! Alors n’allez nulle part… .. POUR des aperçus – dirigez-vous vers notre TikTok (gagnez de l’argent juste en nous suivant là-bas – lien en bio). . . N’oubliez pas que les GAGNANTS sont choisis au hasard par une organisation approuvée par le gouvernement. Ils ne sont pas choisis en fonction de la situation financière de quiconque, de la couleur de leur peau ou de leur lieu de résidence. Nous avons eu des gagnants des États-Unis, d’Australie, de NZ, des Philippines, d’Inde, d’Allemagne, de Malte, du Canada, de Bulgarie, d’Hawaï, d’Indonésie, du Royaume-Uni et du Maroc! Ce pourrait être vous prochain !!! Nous nous réservons le droit de supprimer et de bloquer tout commentaire négatif. SOYEZ AGRÉABLE ❤️ Continuez à suivre tous les sponsors ou vous pourriez ne pas gagner. ‍♀️. Ce tirage au sort n’est en aucun cas sponsorisé, administré ou associé à Instagram OU aux marques vues dans cette image. En s’inscrivant, les participants confirment qu’ils sont âgés de 18 ans et plus, dégagent Instagram de toute responsabilité et acceptent les conditions d’utilisation d’Instagram. Pas d’achat nécessaire. Nul là où la loi l’interdit. . . LTPS / 20/42355 & TP 20/00287

Un post partagé par CURATED BUSINESSES PTY LTD (@curedbusinesses) le 26 février 2020 à 17h49 PST

Les étranges prix des sacs à main n’ont pas échappé à l’attention des fans. Dans un fil de discussion Reddit consacré au sujet, les commentateurs se sont demandé si quelqu’un gagnait réellement: “Quelqu’un a-t-il déjà gagné un ??” Un autre intervenant a souligné que le site organisant les concours «avait l’air légitime». Ils ont expliqué en outre qu ‘«ils ont tous les permis de loterie pour leur pays et qu’un tiers conforme au gouvernement doit tirer le gagnant».

Le fonctionnement du concours est que les marques voulant plus d’abonnés paient la société leader du concours pour être incluse dans la boucle. Combien cela coûte-t-il de faire partie de ces promotions? Cela peut varier. Certaines boucles d’abonnés ont des frais d’entrée aussi bas que 150 $, mais beaucoup ont des étiquettes de prix dans la plage de 10 000 à 20 000 $.

La famille Kardashian-Jenner s’est associée à une société australienne appelée Curated Business qui insiste sur le fait que leur pratique est légale et vérifiée. L’entreprise s’est défendue contre les critiques en déclarant: «Nous publions [and] garder tous nos gagnants et campagnes sur notre site pour que tout soit complètement transparent [and] au-dessus du bord. “

Il existe de nombreux défis juridiques pour organiser un concours mondial comme celui-ci. Il est douteux que les abonnés gagnés dans le cadre d’un concours soient très précieux (nombre d’entre eux ne sont plus suivis une fois le gagnant annoncé). Cependant, Instagram a pesé dans la mesure où la pratique ne viole pas ses conditions de service. De plus, il semble que Curated Business ait réussi à convaincre plusieurs influenceurs de participer.