Pourquoi les Kardashian ne publient-ils pas plus de photos de leurs chiens sur Instagram?

Ce n’est un secret pour personne que les stars de Keeping Up With the Kardashians ont un statut d’influence élevé dans la société. L’émission populaire a propulsé les stars de la télé-réalité à de nouveaux sommets. Au fil des ans, la distribution s’est habituée aux projecteurs et à l’attention. Certains fans diraient même qu’ils exploitent parfois leur amour pour les projecteurs et leurs plateformes incroyablement grandes et populaires. Cependant, ils sont connus pour utiliser leur renommée pour de bon. Néanmoins, découvrez pourquoi les fans commencent à s’inquiéter de ce qu’ils n’ont pas vu dans les messages des célébrités célèbres du E! spectacle de réseau câblé.

Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian et Kim Kardashian West | Frazer Harrison / .

Les fans trouvent étrange que les stars de Keeping Up With the Kardashians ne publient pas plus de photos de leurs animaux de compagnie sur Instagram

Garder le contact avec les Kardashians, les fans veulent savoir ce qui se passe avec tous leurs animaux de compagnie. Le manque de publications sur les animaux de compagnie des stars de la télé-réalité suscite de nombreuses questions chez leurs fans. Ce fil montre l’inquiétude que les fans ont commencé à exprimer lorsqu’ils ont remarqué que les chiens des membres de la famille n’avaient pas été dans trop de messages récents. L’utilisateur qui a lancé la discussion a commencé par dire: «Les chiens sont-ils toujours là ?? Y a-t-il eu des discussions sur les chiens dans l’exposition / les interviews? » Depuis le début de la conversation, de nombreux fans ont répondu en partageant leurs commentaires et leurs idées, mais la question demeure: les chiens sont-ils toujours là?

Que savent les fans des chiens des membres de la famille Kardashian et Jenner?

Après que certains fans aient soulevé des inquiétudes au sujet des animaux de compagnie Kardashian et Jenner, les fans ont pris la décision d’essayer de retrouver les allées et venues des chiens de la famille Kardashian et Jenner dans ce fil. Les téléspectateurs et les fans étaient heureux de réaliser que la plupart des chiens sont toujours là même s’ils n’ont pas fait trop d’apparitions sur les réseaux sociaux. Les fans seront ravis d’apprendre que Sake & Soba, les mini-Poméraniens de Kim, sont de bonne humeur. Les fans de Kim peuvent probablement se rappeler quand elle a contacté ses followers sur Twitter pour l’aider à nommer l’un des chiots mignons. L’amour de Kim pour les chiots de Poméranie doit être profond car elle a aussi récemment eu sa fille North. Avec l’aide de sa famille, North a choisi le nom Sushi. L’obsession poméranienne de Kim a dû déteindre sur Kourtney. Lorsque Kim a acheté des sushis, Kourtney a pris la décision d’obtenir de sa fille Penelope un chiot assorti de la même portée. Penelope a nommé l’adorable chien Honey, et les fans adorent le lien fraternel entre les chiens.

Juste à Noël, Kourtney a surpris ses enfants avec l’ajout d’un nouveau golden retriever. Bien que certains fans soient bouleversés et inquiets que cela signifie de mauvaises nouvelles pour Honey, dans l’ensemble, le public était ravi de voir un autre chiot rejoindre le peloton. Le chiot de Kendall Jenner est également très populaire en ce qui concerne les publications Instagram. Après beaucoup de suspense et d’attente, Kendall a finalement révélé que Pyro est le nom de son bien-aimé Doberman. L’amour de Kylie Jenner pour les chiots semble dépasser toutes ses sœurs. Kylie est souvent vue photographiée avec son chiot Wesley. Tous les chiens célèbres semblent ravis de faire partie du clan Kar-Jenner.

Le plus récent ajout de chien de Kris Jenner

En janvier dernier, Kris Jenner a obtenu un nouveau chiot nommé Bridgette. Kris et ses fans adoraient le fait que ce chiot avait un lien spécial avec le chiot de Chrissy Teigen. Certains fans de Keeping Up With the Kardashians n’ont peut-être même pas réalisé l’ajout du nouveau chiot. Il ne s’est pas passé grand-chose avec les animaux de compagnie à part les nouvelles du nouveau membre. Les fans peuvent se reposer profondément en sachant que la majorité des animaux de compagnie Kardashian et Jenner que les fans ont appris à connaître sont vivants et prospères.