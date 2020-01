Pourquoi les Oscares sont-ils appelés prix? Ici on vous dit

Plusieurs mythes et légendes entourent les prestigieux prix décernés par l’Académie des arts et des sciences du cinéma, connue sous le nom des Oscars. Et son nom n’est pas moins mystérieux, car il existe plusieurs théories sur son origine. Certains disent que cela est dû à un journaliste qui l’a utilisé dans l’une de ses colonnes, tandis que d’autres disent qu’il a obtenu ce nom parce que la statuette ressemblait à l’oncle ou au mari de quelqu’un.

Nous recommandons également: Voir ici tous les courts métrages d’animation nominés aux Oscars 2020

L’origine du nom des prestigieux prix remonte aux années 1930. L’histoire la plus connue dit le journaliste Sidney Skolsky a utilisé le nom pour désigner le prix dans l’une de ses colonnes de 1934 sur la cérémonie de remise des prix. Dans son article, il écrivait que «les employés avaient affectueusement nommé sa célèbre statuette Oscar».

Cependant, contrairement à ce que dit Skolsky, d’autres sources soulignent que aurait été Margaret Herrick (secrétaire exécutif de l’Académie à l’époque) qui a utilisé le nom Oscar parce que la statue ressemblait à son oncle nommé comme ça. Le journaliste Skolsky aurait entendu le nom de la bouche de Margaret Herrick et l’aurait écrit dans sa colonne attribuant l’origine simplement aux «employés».

Mais éCe n’est pas la seule version de l’histoire. Certains pensent que le prix a été nommé en l’honneur du mari de l’actrice Bette Davis, Oscar Nelson. D’autres disent qu’Eleanor Lilleberg, secrétaire exécutive de Louis B. Mayer, s’est exclamée en voyant la statuette: “On dirait le roi Oscar III!” Et le nom serait resté.

L’une des versions les plus intéressantes dit que Walt Disney était responsable de tout. Eh bien, il semble que lorsqu’il a reçu l’Academy Award en 1932, il aurait remercié en public d’avoir reçu «l’Oscar».

En 1939, le prix a officiellement reçu le nom d’Oscar. Jusqu’à présent, cela s’appelait simplement l’Academy Award of Merit et jusqu’à présent, environ 3000 statuettes différentes ont été livrées.

.