Pourquoi les parents de Damian ne voulaient pas rencontrer Giannina sur ‘Love Is Blind’

Giannina Gibelli et Damian Powers se sont réunis pour la toute première saison de Love Is Blind de Netflix. Bien qu’ils n’aient pas fini par se marier, les deux sont heureusement ensemble aujourd’hui après un début de haut en bas, quelque peu rocailleux, à leur relation dans la série.

Giannina Gibelli et Damian Powers | Tommaso Boddi / FilmMagic

Les fans se souviendront que Giannina n’a jamais rencontré les parents de Damian. Ils étaient tous prêts à se rencontrer mais ils ont annulé à la dernière minute, et Damian ne s’est jamais excusé. La raison pour laquelle était en quelque sorte laissée sans réponse. Dans une interview avec Esquire, la star de téléréalité explique leur raisonnement pour ne pas être venu ce jour-là (et pourquoi ils n’ont pas non plus assisté au mariage).

Pourquoi les parents de Damian n’ont pas rencontré Giannina ou sont venus à leur mariage

“Ouais, c’est juste le spectacle. Ça craint qu’ils ne le veuillent pas, mais ils savaient qu’ils n’auraient aucun contrôle sur la façon dont ils allaient être représentés. Aucun de nous ne l’a fait. Donc c’était comme si nous n’allions pas nous mettre dans cette situation. Et je comprends parfaitement cela », a-t-elle déclaré.

Les fans de Love Is Blind se souviendront également de la famille de Giannina présente au mariage, à quel point sa mère est devenue émotive lorsque Damian n’a pas dit “je le fais”.

“Oh oui. Ma maman en particulier », a répondu Giannina lorsque la publication lui a demandé si le mariage était difficile pour sa famille. «Elle dit qu’à ce jour ça lui fait mal de voir son bébé là-haut être rejeté comme ça. Et c’est ma maman, elle va juste être la plus solidaire et de mon côté autant que possible. “

Aujourd’hui, cependant, tout le monde s’entend.

«J’adore sa famille», a déclaré Giannina à Life & Style. “Ils sont tellement, tellement doux. Nous avons en fait passé Thanksgiving et Noël ensemble juste après la fin du tournage. »

Et la famille Gibelli aime Damian.

“Ma famille l’adore!” dit-elle à la publication. «Pas de rancune là-bas. Lui et mon père ont des blagues. C’est incroyable à voir! “

Giannina à nouveau fiancée avec Damian

Giannina a également déclaré à Esquire qu’elle recommandait à toute personne célibataire de postuler sur Love Is Blind.

«Ce que j’ai appris de toute cette expérience, c’est que vous apprenez tellement de choses sur vous-même, les choses que vous appréciez, comment vous êtes en tant que personne et comment vous aimez, et cela en valait la peine», a-t-elle déclaré. «Et le fait que j’ai pu me connecter avec quelqu’un d’autre était un double jackpot parce que je suis tombé amoureux de moi-même puis je suis tombé amoureux de quelqu’un d’autre. Mais même si vous ne finissez pas par rencontrer l’amour de votre vie, vous pouvez certainement apprendre une nouvelle appréciation pour vous-même. C’est merveilleux.”

Quant à savoir si / quand les deux vont se fiancer à nouveau, la star de télé-réalité dit qu’elle n’y est pas opposée.

“Je ne suis pas contre un autre engagement”, a-t-elle partagé. “C’est définitivement encore trop tôt pour moi, mais nous aimons beaucoup sortir ensemble sans aucune pression supplémentaire.”

Espérons que si Giannina et Damian choisissent de se marier à nouveau, les deux familles seront présentes.

