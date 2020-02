Pourquoi les soldats clones d’Ahsoka ont-ils une armure spéciale dans la saison 7?

La saison 7 de Clone Wars arrive ce vendredi 21 février. Ce sera le début de la fin, car c’est le début de la dernière saison de la série bien-aimée. Il a lieu avant la vengeance des Sith et coïncide avec des événements qui se produisent à la fin du film, comme l’Ordre 66 et la chute d’Anakin sur le côté obscur.

La bande-annonce est très épique et fait son travail pour attirer les fans pour la dernière saison, mais elle montre également Clones en armure spéciale. Une armure qui ressemble aux marques et couleurs du visage d’Ahsoka Tano. Même si l’ancien Padawan a été éloigné de l’Ordre, les Clones honorent toujours leur commandant. Spoilers et bref aperçu à venir pour The Clone Wars Season 7.

La moitié de la 501e légion avec une armure qui honore leur commandant, Ahsoka Tano, «The Clone Wars» Saison 7 | Lucasfilm / Disney +

Ahsoka s’associe brièvement avec Anakin Skywalker et Obi-Wan à nouveau dans cette dernière saison

À la fin de la saison 5, Ahsoka, malheureusement, quitte l’Ordre Jedi après avoir été accusé d’avoir bombardé le Temple Jedi, expulsé de l’Ordre et perdu confiance dans les Jedi. C’est un choix très difficile pour elle car elle est tellement attachée à Anakin, mais elle sait que c’est la bonne décision pour elle.

Donc, en entrant dans la saison 7, Ahsoka passait du temps dans le monde souterrain de Coruscant. Dans les story-boards précédents, elle aidait un mécanicien, ce qui pourrait être ce que les fans la voient faire lors de la première du premier épisode le 21 février. Mais à ce moment-là, Bo-Katan recrute Ahsoka pour l’aider à résoudre les problèmes de Mandalore. Comme Ahsoka était une amie de Satine (la défunte sœur de Bo-Katan), elle sait que Ahsoka l’aiderait. Maul a échappé à l’emprise de Dark Sidious sur lui et contrôle à nouveau Mandalore. Bo-Katan souhaite renverser sa domination sur sa planète natale.

Ahsoka sait que vaincre Maul est très important pour Obi-Wan et Anakin par extension. Elle leur offre cette opportunité, et ils sont partis en mission, comme autrefois. Cependant, cela ne correspond pas à ce qu’ils veulent, car Yoda appelle d’urgence Anakin et Obi-Wan à la guerre pour sauver Palpatine. C’est le début de la vengeance des Sith lorsque les deux séparent le chancelier des griffes du général Grievous.

Bo-Katan et Ahsoka Tano dans un hologramme, contactant Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker à propos de Maul | Lucasfilm / Disney +

Anakin donne à Ahsoka une troupe, et ils promettent leur allégeance à Ahsoka avec des costumes spéciaux

Comme nous le savons, Ahsoka n’est pas sur cette mission avec eux car elle a encore un combat pour gagner sur Mandalore. Mais Anakin ne laissera pas son ancien Padawan sans protection quand il sera rappelé. Elle va contre Deathwatch et Maul, donc elle aura besoin de toute l’aide qu’elle pourra obtenir. Ainsi, Anakin lui donne un escadron de soldats clones.

Ce n’est pas n’importe quel groupe de clones non plus. C’est la moitié de la 501e légion, qui est la troupe Anakin et Ahsoka commandée régulièrement dans les guerres de clones. Et ce qui le rend encore plus spécial, c’est le fait qu’ils ont prêté allégeance à Ahsoka en peignant leur armure. Leurs casques sont orange et ont ses marques faciales, qui vont également avec son lekku puisque le reste de leur armure est bleue.

“Les portes s’ouvrent et ils saluent tous”, a déclaré Dave Filoni lors du panel “Ahsoka’s Untold Stories” au Star Wars Celebration Europe en 2016. “C’est ce moment et vous voyez ce qui était une petite fille debout et maintenant elle a grandi et elle a commande de tout cela. ” C’est un geste assez grand d’honorer leur ancien commandant qui revient pour les diriger une fois de plus.

Le capitaine Rex, un proche compagnon d’Ahsoka également, fait partie de cette section du 501e qui les accompagne à Mandalore. Comme l’a dit Dave Filoni, directeur superviseur de The Clone Wars, tout cela explique parfaitement pourquoi ni Ahsoka ni Rex n’est dans Revenge of the Sith.

Ahsoka et son escadron de clones vont combattre dans le siège de Mandalore

Sans en dévoiler trop, Ahsoka et Rex se battent dans le siège de Mandalore. Ils se battent contre le bataillon de Mandaloriens de Maul, et comme le montrent les remorques, ce sera une bataille épique. Ahsoka affronte même Maul, ce qui donne plus de sens à leur rencontre avec l’ancien Sith dans Star Wars Rebels Saison 2.

Comme nous le savons déjà, les Jedi et la République perdent finalement. Palpatine appelle l’Ordre 66, qui est le code des Clones pour massacrer les Jedi. Sidious prend le relais en tant qu’empereur du nouvel empire galactique, et le monde des films Star Wars originaux commence à prendre forme.

Les fans ont un peu plus d’informations sur la façon dont les rebelles ont vu le jour et sur la façon dont l’histoire d’Ahsoka continue dans Star Wars Rebels, mais la finale de The Clone Wars montrera une autre facette des derniers moments de la guerre et comment Ahsoka et Rex s’échappent.