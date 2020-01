Pourquoi les téléspectateurs appellent le nouveau film Netflix de Tyler Perry “ A Fall from Grace ”

Tyler Perry s’est fait un nom sur scène, à la télévision et au cinéma. Maintenant, il reprend Netflix. Son plus récent film, A Fall from Grace, a fait ses débuts sur la plate-forme le 17 janvier et est l’un des films dont on a le plus parlé cette année. Mais les réactions au film ne sont pas toutes positives.

Les téléspectateurs ont remarqué de nombreuses erreurs de montage tout au long du film et se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs frustrations.

De quoi parle «A Fall from Grace»?

Écrit, réalisé et produit par Perry, A Fall from Grace est un thriller policier. Il met en vedette Crystal Fox dans le rôle de Grace Waters, une femme dont le mari l’a quittée pour sa maîtresse. Alors que Grace est attristée par la perte de son amant, elle tombe sur l’homme apparemment parfait. Il la courtise et les deux se marient. Mais assez tôt, Grace se rend compte que son partenaire n’est pas ce qu’il semblait être après tout.

Perry apparaît également dans le film avec Phylicia Rashad, Mechad Brooks, Bresha Webb et Cicely Tyson.

“A Fall from Grace” comporte de nombreuses erreurs d’édition

Certains des acteurs se sont vantés d’avoir tourné le film en cinq jours, et les téléspectateurs disent que cela se voit. Il semble y avoir un certain nombre de gaffes tout au long du film, y compris des plans incohérents et des coiffures peu convaincantes.

Dans une scène, les cheveux de Grace semblent changer en quelques secondes.

Dans une scène de restaurant entre Grace et son nouvel amant, un extra peut être vu en arrière-plan faisant semblant de manger de la nourriture et des boissons dans un verre.

«C’est ce qui se produit lorsque vous prenez une personne au hasard dans la rue pour être un extra et que vous filmez un film entier en 5 jours. Boire et manger tout un tas d’air », songea une personne.

Les fans ont également remarqué des problèmes avec le téléphone portable de Grace.

Pourtant, les gens disent que c’était un film incroyable.

«Malgré toutes les petites erreurs. Une chute de Grace était un bon film honnêtement », a lu un tweet. “Il y avait une belle intrigue et s’est terminée par une torsion.”

Certains ont critiqué le film pour d’autres raisons

Certains téléspectateurs ont également critiqué le film pour sa représentation des femmes noires. Dans le passé, les films de Perry ont suscité des réactions négatives en utilisant des tropes stéréotypés sur les femmes noires et en recyclant des histoires séculaires – et les téléspectateurs affirment que A Fall from Grace n’est pas différent.

Une personne a tweeté: “@tylerperry look chef, nous comprenons votre agitation, mais stéréotyper les Noirs comme ça n’est pas le seul moyen de gagner de l’argent … Il y a beaucoup plus d’histoires amusantes à raconter sur nous …”

Un autre a déclaré: «Il est vrai que Tyler Perry est définitivement obsédé par le traumatisme des femmes noires. Chaque fois qu’il sort un film, c’est toujours quelque chose comme ça. »

Mais Perry a nié avoir exploité le traumatisme des femmes noires. Avant la sortie du film, la star de Madea a déclaré à Page Six que son exploration de la souffrance des femmes était le reflet de son enfance. Perry a déclaré dans le passé que sa mère était souvent maltraitée par son père.

«J’essaie toujours d’envoyer un message selon lequel vous n’avez pas à faire face à cette merde», a-t-il déclaré au point de vente, ajoutant: «Il ne s’agit pas de faire de l’argent avec la douleur d’une femme – il s’agit de raconter une histoire . Et je souhaite que les gens, en particulier les femmes noires, se débarrassent du fait de dire: “Oh, il fait de l’argent avec les femmes noires.” “

Plus tard, il a dit à ET’s Canada qu’il considérait l’écriture comme une guérison et avait tendance à laisser son cœur et son imagination le guider tout au long du processus d’écriture. Bien que les fans ne soient pas toujours d’accord avec ses créations, Perry les soutient.