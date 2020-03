Pourquoi Lil Uzi Vert a-t-il sorti deux albums en deux semaines?

Lil Uzi Vert est l’un des rappeurs les plus en vogue de l’industrie musicale. Il est relativement nouveau sur la scène musicale, mais dans le peu de temps qu’il a été aux yeux du public, il a été acclamé par la critique pour son talent. Lil Uzi Vert a collaboré avec quelques grands noms de l’entreprise, dont Wiz Khalifa et Young Thug. Bien que Lil Uzi Vert crée activement de la musique depuis plusieurs années, il a récemment intensifié son jeu en lançant deux albums consécutifs – et les fans adorent certainement la musique supplémentaire.

Comment Lil Uzi Vert est-il entré dans la musique?

Lil Uzi Vert | Erika Goldring / FilmMagic / .

Lil Uzi Vert est né sous le nom de Symere Woods à Philadelphie, Pennsylvanie, en 1994. Enfant, il a écouté une grande variété d’artistes, dont Wiz Khalifa, Marilyn Manson, My Chemical Romance et Meek Mill. Il a développé un profond amour pour la musique et a commencé à rapper alors qu’il était encore à l’école primaire. Au moment de l’année 2010, Lil Uzi Vert a commencé à travailler avec quelques groupes de musique locaux, perfectionnant à la fois sa présence sur scène et son style de rap.

En 2014, Lil Uzi Vert a sorti son premier EP, Purple Thoughtz. Avec des influences de plusieurs genres, l’EP a rapidement gagné du terrain auprès des fans et des critiques. Au cours des années suivantes, Lil Uzi Vert a continué de sortir de nouvelles musiques, y compris un certain nombre de mixtapes et de singles populaires, dont «No Wait», «Pressure», «Money Lounger» et «You Was Right». Il a travaillé avec des vedettes comme Kodak Black, Future, Gucci Mane et l’une de ses icônes musicales, Wiz Khalifa.

Pourquoi Lil Uzi Vert est-il le plus connu?

Le premier album studio de Lil Uzi Vert, Luv is Rage 2, est sorti en 2017. L’album a fait ses débuts dans les palmarès Billboard et a ensuite été certifié platine. Il a donné naissance à des singles à succès tels que «Sauce It Up» et «The Way Life Goes». La sortie de l’album a cimenté le statut de Lil Uzi Vert en tant que star à surveiller et lui a valu des milliers de nouveaux fans. Il a également commencé à devenir plus présent dans la culture pop, avec des apparitions dans des spectacles de fin de soirée.

En ce qui concerne sa vie personnelle, Lil Uzi Vert aime généralement garder les choses sous le radar. Depuis plusieurs années, il sort avec la créatrice de mode Brittany Byrd. Le rappeur a écrit plusieurs chansons sur Byrd, et les deux ont régulièrement fait la une des journaux jusqu’à leur séparation en 2017. Depuis, Lil Uzi Vert n’a été lié à personne d’autre. Depuis plusieurs années, Lil Uzi Vert taquine de la nouvelle musique. Pourtant, même ses fans les plus dévoués ne pouvaient pas s’attendre à ce qu’il entame le swing en 2020, libérant non pas un, mais deux tours de musique flambant neuve.

Les deux albums consécutifs de Lil Uzi Vert

Début mars, Lil Uzi Vert a sorti son deuxième album studio, Eternal Atake. La sortie surprise a pris ses fans par surprise, mais elle a été très bien reçue. Le rappeur n’avait pas encore fini – le 13 mars, il a sorti la mixtape Lil Uzi Vert vs.The World 2, une suite à sa mixtape de 2016. Étant donné que les deux albums ont chuté au milieu de la pandémie de COVID-19, avec de nombreuses personnes coincées dans leurs maisons pendant un certain temps, les fans étaient plus excités que jamais. Quant à la raison pour laquelle il a choisi de déposer deux albums dos à dos, Lil Uzi Vert a révélé qu’ils sont en fait «deux albums en un».

Les fans de Lil Uzi Vert n’ont pas hésité à montrer leur amour pour les albums sur les réseaux sociaux. La balise «merci Uzi» était en vogue sur Twitter, avec de nombreux fans qui entonnent les choses qu’ils aiment dans la musique, y compris les paroles et les chansons spécifiques qui leur parlent. Plusieurs fans ont directement remercié le rappeur pour sa contribution positive au monde difficile d’aujourd’hui.