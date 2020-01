Pourquoi Lisa Kudrow détestait son rôle dans les «amis»

Lisa Kudrow détestait être sur Friends? Que s’est-il passé, lui a-t-on demandé de chanter “Smelly Cat” une fois de plus? La réponse à ces deux questions est non. Elle retrouve ses amis assez régulièrement, comme lorsque Jennifer Aniston a rejoint Instagram. Elle a joué “Smelly Cat” avec Taylor Swift lors d’un de ses concerts, donc ce n’est pas la chanson – c’est le rôle de la jumelle maléfique Ursula que Kudrow n’a pas aimé.

Qui était Phoebe Buffay?

Lisa Kudrow dans le rôle de Phoebe Buffay sur NBC’s Friends. | David Hume Kennerly / .

Phoebe Buffay (Kudrow) a rejoint le groupe des six principaux amis parce qu’elle avait été la colocataire de Monica (Courtney Cox) avant Rachel (Jennifer Aniston). Phoebe était également musicienne à Central Perks, ce qui a donné lieu à cette chanson sur les félins piquants. Elle dégageait un air de ditz, même si elle n’était pas idiote.

Tous les amis sont entrés dans des enchevêtrements romantiques, souvent les uns avec les autres. Tard dans la course, Phoebe et Joey (Matt LeBlanc) décident de choisir un rendez-vous à l’aveu. Phoebe retarde la fin du marché, mais Joey oublie jusqu’à la dernière minute, la liant à Mike Hannigan (Paul Rudd). Phoebe et Mike se sont mariés plus tard.

Kudrow a obtenu le rôle sur Friends parce que les producteurs ont aimé son travail en tant qu’Ursula dans l’émission Mad About You avec Paul Reiser et Helen Hunt. En effet, ils l’ont tellement aimé qu’ils ont fait jouer Kudrow aux deux rôles sur Friends. Et c’est là que Kudrow est devenu mal à l’aise.

Pourquoi Lisa Kudrow détestait-elle Ursula?

Kudrow ne semblait pas détester Ursula en soi, car après tout, Ursula a décroché Kudrow un concert très lucratif. Cependant, selon Entertainment Weekly, Kudrow n’aimait pas amener Ursula parmi ses amis.

«Lisa ne s’est vraiment pas amusée à les faire. Elle n’aimait pas jouer avec un double, et d’une certaine manière, elle aurait pu se compliquer les choses parce que son double était sa vraie sœur, [Helena]», A déclaré le producteur exécutif Kevin S. Bright. «Je pense que ressentir [stress] elle a mis sa sœur en étant le double était plus dans sa tête à l’époque, donc ces scènes étaient un peu délicates à tourner. »

Bustle a assemblé un diagramme de Venn comparant et contrastant les deux personnages de Kudrow. Ils avaient plus de différences que de similitudes, Phoebe étant gagnante et sympathique, alors qu’Ursula pouvait être abrasive et rebutante. Là où ils se chevauchaient, il y avait des sœurs jumelles, des choix de carrière audacieux, un goût similaire chez les hommes et «une histoire de famille folle parfaite pour Oprah».

Lisa Kudrow a une carrière réussie

Kudrow a remporté plusieurs prix pour jouer Phoebe, y compris un Emmy, deux prix Screen Actors Guild et un American Comedy Award. C’était en grande partie parce que Phoebe était la bande dessinée la plus extérieure des amis, mais elle a réussi un bel équilibre en n’assimilant pas drôle avec humble esprit.

Kudrow a continué à utiliser ses talents de comique dans de nombreux autres films et émissions de télévision, où elle est très souvent la personne la plus drôle de la pièce. Certains diront que sur le plan de la carrière, Kudrow est la plus réussie de la distribution des Amis, son timing comique étant très demandé.

Et elle ne joue pas toujours une autre version de Phoebe. Elle s’est jumelée idéalement avec Mira Sorvino dans le lycée de Romy & Michelle, et elle a récemment eu un petit mais mémorable tour dans la comédie acclamée Booksmart en tant que mère exagérée de Kaitlyn Dever.

Kudrow ne sait que trop bien que son épitaphe dira probablement Phoebe quelque part, et elle est tout à fait d’accord avec ça. L’actrice a déclaré à The Guardian: «Ce n’est pas irritant. C’était mon travail de faire croire aux gens que j’étais cette personne. Il m’est inconcevable de vouloir me retirer de mes amis. Cela m’a donné toutes les opportunités. Je l’apprécie chaque jour, je le promets. »