Pourquoi «Little Giants» n’a-t-il été présenté qu’aux États-Unis?

“Petits géants” a présenté dimanche soir son premier programme, uniquement aux États-Unis, sur le réseau Univision.

Au Mexique, il sera diffusé fin avril sur Televisa après le report des enregistrements en raison de la crise provoquée par le coronavirus qui sévit dans le monde.

Depuis son annonce il y a quelques semaines, il a été annoncé qu’il ferait ses débuts dans l’Union américaine, où la promotion a même été faite avant la fermeture des frontières avec les États-Unis à des voyages non essentiels.

Univision prend très au sérieux la santé de ceux qui rendent # PequeñosUSA possible. pic.twitter.com/K1iwdjhGVK

– PequeñosGigantesUSA (@PequenosUSA) 23 mars 2020

Univision a annoncé la pause des enregistrements pendant au moins trois semaines, mais a décidé de poursuivre la sortie prévue aux États-Unis pour le 22 mars, même s’ils n’ont pas rapporté ce qui se passerait plus tard avec les émissions et le tournage.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: Shakira appelle désespérément les dirigeants mondiaux

Dans le premier programme, l’actrice et danseuse María León, la youtubeuse Juanpa Zurita, la chanteuse Biby Gaytán et le personnage Albertano décident quels enfants doivent passer à la phase suivante et lesquels doivent s’améliorer et continuer d’essayer.

L’hôte est Galilea Montijo.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: Voici comment ils ont présenté Little Giants

Avant l’urgence sanitaire, les entraîneurs ont discuté de leur expérience sur les enregistrements.

«Je ressens l’engagement et mon cœur est chicharrón parce que vous devez décider qui reste et qui part. J’étais dans un «show de talents» et, bien que ce soit le début de l’aventure des papes avec les enfants, ce n’est pas aussi décisif qu’ils le pensent au début », a expliqué María León à l’agence Efe.

Pendant que l’influenceur Juanpa Zurita Il tentera d’apporter son expérience dans un domaine aussi nouveau que le sien, l’autogestion.

“Je voudrais aider à polir les diamants que les enfants ont déjà.”

npq

Le post Pourquoi «Little Giants» n’a-t-il été présenté qu’aux États-Unis? est apparu en premier sur Sie2424.