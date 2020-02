Pourquoi Lori Loughlin vend-elle sa maison de 28 millions de dollars?

De la maison pleine à la nouvelle maison? Lorz Loughlin et son mari Mossimo Giannulli ont mis en vente leur somptueux manoir Bel Air, rapporte TMZ. L’actrice et créatrice de mode risque une peine de prison fédérale en raison de leur implication présumée dans le scandale des admissions à l’université. Mais des sources disent à TMZ que le déménagement prévu n’a rien à voir avec les problèmes juridiques du couple.

La maison de Lori Loughlin est inscrite pour 28 millions de dollars

Lori Loughlin et Mossimo Giannulli | John Tlumacki / The Boston Globe via .

Loughlin et Giannulli ont discrètement inscrit leur maison de 12 000 pieds carrés et 6 chambres pour 28,65 millions de dollars. Selon Entertainment Tonight, Arvin Haddad de The Agency gère l’annonce, bien qu’elle ne soit pas sur le marché pour le public.

Le couple a tenté de vendre la maison il y a quelques années pour 35 millions de dollars, mais n’a pas pu trouver d’acheteur. Maintenant, ils sont plus motivés pour décharger la propriété – et sont apparemment prêts à négocier le prix.

«Oui, ils essaient tranquillement de vendre leur maison Bel Air et demandent 28 millions de dollars. Il n’est actuellement pas sur la MLS et ne sera montré qu’aux acheteurs qualifiés », a déclaré une source à E! Nouvelles. “Ils sont prêts à prendre un prix inférieur à ce qu’ils ont demandé il y a quelques années parce qu’ils veulent vraiment vendre.”

La vente n’a rien à voir avec le scandale des admissions à l’université

Université de Californie du Sud | Allen J. Schaben / Los Angeles Times via .

Loughlin et Giannulli ont tous deux été accusés de complot en vue de commettre une fraude, un blanchiment d’argent et des pots-de-vin dans l’affaire Operation Varsity Blues. Les procureurs disent qu’ils ont payé 500 000 $ pour s’assurer que leurs deux filles soient admises à l’Université de Californie du Sud en tant que recrues de l’équipage, même si aucune des filles n’a pratiqué ce sport.

Un certain nombre de parents impliqués dans l’affaire ont plaidé coupables, dont l’actrice Felicity Huffman. Loughlin et Giannulli ont plaidé non coupables. Mais la vente de leur maison de plusieurs millions de dollars n’a rien à voir avec les poursuites contre eux. Des sources ont déclaré à plusieurs médias que le couple avait l’habitude d’acheter, de rénover et de vendre des maisons. Giannulli en particulier aime mettre à jour les maisons, et il semble que leur plan était toujours de vendre la maison.

«Il fait cela depuis des années comme un projet passionnant», a expliqué un initié à E! Nouvelles.

Avec leurs deux filles maintenant adultes, Loughlin et Giannulli recherchent un endroit qui correspond à la prochaine phase de leur vie.

“Ils ont déménagé à la maison lorsque leurs filles étaient au lycée et c’était très pratique”, a déclaré la source à E! Nouvelles. “Il est temps de passer de ce chapitre et de trouver leur prochain projet.”

Loughlin pourrait être jugé en octobre 2020

Quinze parents, dont Loughlin et Giannulli, continuent de porter plainte contre eux dans l’affaire du scandale des admissions. Ces personnes peuvent être jugées en groupe, plutôt qu’en une seule fois, selon un rapport publié dans USA Today. Loughlin et Giannulli seraient probablement dans le premier groupe à affronter un juge. Le premier procès aurait lieu en octobre 2020. Les procureurs prévoient que davantage de parents plaideront coupables dans les mois à venir.

