Pourquoi Madison Prewett et Selena Gomez sont-elles amies?

La saison de Peter Weber de The Bachelor a laissé de nombreux fans – dont sa maman Barbara Weber – déçus. Après avoir rompu ses fiançailles avec la favorite des fans Hannah Ann Sluss, Weber a annoncé qu’il voulait poursuivre une relation avec Madison Prewett. Quelques jours seulement après la diffusion de la finale, Weber a annoncé qu’il était à nouveau célibataire.

Heureusement, Prewett avait ses amis et sa famille vers qui se tourner après sa rupture – y compris la chanteuse pop Selena Gomez. Découvrez comment leur amitié est née.

Madison Prewett et Peter Weber | John Fleenor via .

Madison Prewett sur «The Bachelor»

Prewett était un candidat hors concours dans la saison Weber de The Bachelor. Elle a évité à tout prix de se mêler au drame, mais en ce qui concerne Fantasy Suites, Prewett a eu du mal. Sa foi et son désir de se sauver pour le mariage ont amené Prewett à présenter à Weber ce que ses fans et sa famille considéraient comme un ultimatum, même si Weber a nié que c’était ce que c’était.

Malgré la lutte de Prewett pour dépasser Weber en étant intime avec les autres femmes pendant la semaine Fastasy Suite, elle était l’une des dernières filles de Weber. Après un voyage tumultueux en Australie, Prewett s’est auto-éliminé. Elle est revenue pour la partie live de la finale du Bachelor pour exprimer sa volonté d’être avec Weber.

Quelques jours plus tard, les deux ont posté sur Instagram que leur relation n’allait pas fonctionner. «Comme Peter et moi avons décidé de nous séparer, je suis convaincu que nous allons tous les deux aller dans le sens de notre objectif et n’oublierons jamais que Dieu a un plan en toutes choses. Je l’aimerai et le respecterai toujours. Je suis convaincu que nos chemins devaient se croiser et nous sommes tous les deux meilleurs parce qu’ils l’ont fait », a expliqué Prewett.

Madison Prewett et Selena Gomez sont amis

Avant la distanciation sociale obligatoire causée par le Coronavirus (COVID-19), Gomez a posté une vidéo d’elle et de ses amis peignant les allées de Target pour les jeux de société. “Nous allons passer une excellente soirée”, a expliqué Gomez.

Dans les vidéos, la chanteuse “Lose You To Love Me” filme ses différents amis, puis se tourne vers Prewett et demande “Madi, quel jeu veux-tu?” La star du Bachelor se tourna pour se révéler à la caméra, perplexe quant au jeu qu’elle devait choisir. “Umm, honnêtement n’importe quoi”, a dit Prewett en riant, “Tout a l’air super.”

Les fans de la série ABC avaient des sentiments mitigés à propos des deux traîner ensemble. Certains ont estimé que c’était une sorte de Gomez d’être un ami de Prewett après sa saison difficile. D’autres fans de Bachelor pensaient que Prewett mettait à profit ses quinze minutes de gloire, passant du temps avec une célébrité pour maintenir sa popularité.

Comment Madison Prewett et Selena Gomez sont devenues amies

De nombreux fans de Gomez étaient curieux de savoir pourquoi elle était amie avec un ancien candidat au baccalauréat. “Dois-je m’inscrire au Bachelor?” questionna un fan. En fait, il vous suffit de fréquenter la bonne église.

Life and Style Magazine a rapporté que Prewett et Gomez «se sont liés par la foi». Un initié a partagé que les deux se sont rencontrés à Hillsong Church à Los Angeles – une église fréquentée par d’autres célébrités comme Justin et Hailey Bieber et de nombreux Kardashians.

En plus de leur foi partagée, l’initié a ajouté que Prewett et Gomez ont plusieurs autres points communs – l’un d’eux étant “le manque de bons gars à L.A.” La pop star et l’ancien candidat au Bachelor fréquentent également les mêmes cercles sociaux, il est donc logique qu’ils s’entendent.