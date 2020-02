Pourquoi Marisol s’est-elle retirée de la vie publique?

Il 4 février 1948 Pepa Flores, mieux connue sous le nom de Marisol, est arrivée dans le monde. A cette époque, personne n’imaginait que cette petite fille aux yeux bleus et au visage angélique allait devenir l’un des visages les plus connus de notre pays. Plus précisément, sa carrière a commencé à l’âge de 11 ans, date à laquelle le producteur et représentant des artistes Manuel José Goyanes Martínez l’a découvert quand il a joué avec le groupe Chœurs et danses de son Malaga natal. À partir de ce moment, sa vocation d’interprète se précipite et devient rapidement l’un des symboles les plus importants du cinéma et de la musique dans les années 60 et 70.

Avec le temps et après savourez les miels du succès et goûtez le côté amer de la renommée, Pepa Flores a décidé de mettre un terme à Marisol et de commencer une nouvelle vie loin des médias. Ainsi, bien que vous n’oublierez jamais votre passé d’enfant prodige et que vous continuerez d’être une référence pour les générations à venir, Flores a choisi de se concentrer sur sa famille et de déménager dans une ville calme où il a réussi à retrouver la paix et le calme dont il a été privé très jeune. De FormulaTV nous voulons analyser les raisons qui ont poussé Pepa Flores à se retirer de la vie publique après quelques débuts dans le monde de l’interprétation et de la musique qui ont prédit une carrière longue et prolifique pour la vie.

L’enfant prodige qui a pris son enfance

Marisol dans l’un de ses films

La chance voulait que Marisol se fraye un chemin avec Manuel Goyanes, qui a posé son regard sur la petite fille et fait d’elle une star. Comme Pepa Flores l’a elle-même rapporté dans une interview avec son ami et journaliste José Luis Morales pour Interviú, le producteur l’a accueillie dans sa maison à Madrid en tant que membre de la famille afin de lui donner la possibilité de se développer en tant qu’artiste, car elle savait que son La façon dont il se produit sur scène, sa voix douce, la tendresse de son visage, la pureté de son regard et son don pour l’interprétation ne sont pas passés inaperçus.

Cependant, a décidé d’elle-même que la petite fille devait subir une série de modifications. C’est lui qui a changé son nom, s’est teint les cheveux blonds et a même opéré son nez avec seulement 16 ans. “J’étais comme kidnappé. Quand, quand j’étais plus âgé, je voulais rencontrer des garçons, ils m’interdisaient. Et si je connaissais l’un de ceux que je connaissais, j’étais isolé immédiatement. J’étais intouchable, comprenez-vous? C’était son affaire”, explique Flores. entretien

Ainsi, ses débuts sur grand écran ont eu lieu en 1960, quand elle a été choisie pour jouer dans “Un rayon de lumière”, une interprétation qui lui a valu le prix de la meilleure actrice enfant au Festival du film de Venise. Rapidement Il a commencé à travailler dans une multitude de films et à voyager à travers l’Espagne et même à l’étranger, un rêve pour de nombreuses personnes qui aspirent à devenir artiste. Cependant, le petit Marisol grandissait sans avoir la possibilité d’apprécier et de s’amuser Comme toute autre fille et adolescente de son âge.

En fait sa vie sentimentale était également liée à GoyanesEh bien, un Marisol encore jeune il a épousé un de ses enfants, bien que la relation n’ait duré que trois ans. Le temps plus tard, je rencontrerais Antonio Gades, père de ses trois filles et l’une de celles qui l’ont encouragée à laisser derrière elle la figure de Marisol pour donner plus d’importance à Pepa Flores. Cependant, il n’est pas resté beaucoup plus longtemps devant les caméras, car à la fin des années 90, il a décidé que le moment était venu de prendre sa retraite et de se reposer.

Un objet de consommation

Marisol

En plus de mettre la célébrité avant une vie normale comme celle de n’importe quelle autre fille, Marisol est devenu un objet de consommation. Des heures de travail, des voyages incessants, de longues journées de tournage, des séances photos, des campagnes publicitaires et des engagements qui l’obligeaient à agir et à poser devant un appareil photo ou un micro étaient constamment le pain quotidien de la jeune femme. De cette façon, les intérêts économiques l’emportaient sur le bien-être personnel de Marisol, dont la silhouette est devenue un produit dont beaucoup ont voulu profiter.

Le septième art était le canal principal avec lequel Marisol pouvait se développer en tant qu’artiste, mais la musique était étroitement liée à bon nombre de ses interprétations et des films qu’elle a interprétés, donc Il a également eu l’occasion d’enregistrer de nombreuses chansons. De plus, elle a été la première représentante espagnole à participer au Festival OTI, où en 1972 elle a réussi à se qualifier en troisième position grâce au thème intitulé “Fille”. Bien que le cinéma ait été la principale plate-forme par laquelle ils ont profité des qualités d’interprétation de Marisol, ce n’était pas le seul moyen par lequel ils ont essayé de rendre la fille prodige aussi rentable que possible.

Abus et harcèlement

Pepa Flores, Marisol

Bien que tout semblait bonheur dans la vie de Marisol et tout ce qui l’entourait, ils voulaient vendre cette image d’une fille normale et joyeuse, sa carrière n’était pas un chemin de roses. En fait, dans sa conversation avec Morales, elle-même Elle a indiqué qu’elle avait subi plusieurs passages à tabac par l’amant d’un homme d’affaires qui l’avait embauchée. Elle et huit autres enfants avec lesquels elle a formé un groupe musical. “Il avait une ojeriza, et je ne sais pas encore pourquoi. À Lleida, il m’a tellement battu qu’il a laissé mon corps comme celui d’un Nazaréen”, explique Flores. De même, elle a expliqué comment, pendant son enfance, elle a été emmenée dans un chalet où il y avait “des gens importants, des gens du régime”, qui sont venus la voir ainsi que d’autres enfants nus.

Aussi, lors d’une séance photo avec un ami de Goyanes, Flores a reconnu qu’il devait supporter le photographe le déshabillant et mettant sa main sur tout son corps Sans qu’elle puisse se plaindre. Plus tard, il a découvert dans la cuisine de la maison qu’il partageait avec la famille de son représentant plus d’images de filles nues avec des bandages sur les yeux, une information qu’elles ont envoyée à Goyanes, mais il l’a ignorée. “Un de ces jours où j’étais dans le studio, le photographe a commencé à me déshabiller, a mis ma main sur tout mon corps et m’a demandé si j’étais déjà devenu une femme. J’ai été étonné. J’avais peur de tout dans cette maison.” , explique Flores.

En plus de ces horribles situations de regards touchants et lascifs qu’il vivait à la première personne quand il n’était qu’un enfant, Marisol a reconnu que Il lui était interdit de se plaindre si le résultat de son travail n’était pas à son goût ou si les photos prises ne l’aimaient pas. Sans aller plus loin, elle dit elle-même à Morales qu’elle a dû une fois endurer une grande colère quand elle a eu l’occasion de dire que certaines images qu’elle venait de faire ne lui plaisaient pas.

Tentatives de suicide

Pepa Flores

Les abus et le harcèlement subis ont progressivement fait des ravages sur Marisol, qui a commencé à repenser son existence et à tenter la mort. Pepa Flores elle-même a affirmé longtemps plus tard lors de l’entretien avec Morales qu’il y avait a essayé de se suicider même deux fois. Dans les deux cas, il a eu la chance de l’avoir trouvé avant qu’une issue fatale ne se produise. Le premier a eu lieu à Barcelone, une ville où il s’est installé après s’être séparé de Carlos Goyanes. Là, il a consommé une bouteille entière de Valium, mais il a été découvert à temps par une dame qui était chez elle.

A cette époque, la presse voulait cacher cet incident affirmant que Marisol avait été opéré pour une appendicite, une intervention courante avec laquelle ils pouvaient cacher le véritable état dans lequel Marisol se trouvait après des années de souffrance. Cependant, tout cela n’a pas empêché plus tard, il essaiera de reprendre sa vie. Comme Flores s’en souvient, cette fois, elle était à Madrid, chez un ami. Le désespoir a saisi une femme qu’ils traitaient comme un objet depuis l’enfance, la forçant à vivre une vie apparemment rêveuse, mais cachant de nombreuses horreurs.

La reconnaissance de toute l’industrie

Celia, Tamara et María, filles de Marisol, récoltent le Goya d’honneur 2020

S’il y a quelque chose dont personne ne doute, c’est que Marisol a marqué une étape importante dans la scène cinématographique et musicale espagnole. Ses dizaines d’apparitions au cinéma et la multitude de chansons enregistrées dans différentes langues confirment sa renommée, un succès incontestable. De plus, cette fille a gagné l’amour de millions de followers qui aimaient la regarder jouer et chanter devant la caméra, mais aussi il a été et continue d’être un exemple pour de nombreuses femmes qui y ont vu la voie à suivre. Une fois la dictature terminée, il a pu se démarquer du régime de Franco et a participé activement à la défense du communisme et des marches comme celle menée contre l’OTAN.

Pour toutes ces raisons, personne n’a été surpris hommage que l’Académie espagnole du cinéma a voulu rendre à l’artiste en 2020 en reconnaissance de sa carrière. Flores a exclu la possibilité d’aller chercher le Goya, car il préfère rester à l’écart des médias et continuer sa vie tranquille et paisible Après avoir vécu pendant des années sans pouvoir contrôler et choisir ce qui s’est passé au jour le jour. Ce sont ses filles, María Esteve, Celia Flores et Tamara, qui ont pris la place à la place. Les paroles de l’aînée des trois sœurs ont ravi toutes les personnes présentes et les spectateurs, car elles reflétaient le sentiment de toutes ces personnes qui ont apprécié le bon travail du jeune Marisol de l’époque et qui sont complètement admirées.

