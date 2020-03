Pourquoi Mark Ruffalo jouerait Vision s’il ne jouait pas Hulk

Les héros de Marvel Cinematic Universe (MCU) sont si variés dans leurs pouvoirs et personnalités. C’est pourquoi de nombreux fans de bandes dessinées suivent plusieurs personnages à la fois. Pour de nombreux fans, il serait difficile de choisir un personnage préféré.

Ce n’est pas le cas pour Mark Ruffalo. Ruffalo joue l’incroyable Hulk dans le MCU. Voici pourquoi il pense que Vision est “le super-héros ultime en quelque sorte”.

Mark Ruffalo appelle Vision son «bébé»

Comicbook.com rapporte que le 1er mars 2020, Ruffalo s’est assis pour un panel de fans lors d’une convention à Chicago appelée C2E2. Il a discuté de nombreux sujets, y compris la prochaine série She-Hulk, la romance de Hulk avec Black Widow et Avengers: Age of Ultron. Il a également discuté de Vision.

Dans des panels comme celui-ci, les acteurs sont toujours interrogés sur les personnages qu’ils jouent. De plus, on leur demande souvent quels personnages ils aimeraient jouer. Au panel, on a prévisible demandé à Ruffalo quel personnage Marvel il jouerait s’il ne jouait pas l’Incroyable Hulk. Sa réponse fut une touche inattendue mais très compréhensible.

Ruffalo aimerait jouer à Vision. “J’ai toujours aimé Vision. [Vision] semblait être le super-héros ultime en quelque sorte. Il peut voler, il doit faire tellement de choses. » En plus de voler, le héros robotique peut courir à des vitesses surhumaines et manipuler de l’énergie. Il a également une force surhumaine.

La vision est-elle sous-utilisée par Marvel?

Parlant des capacités de Vision, Ruffalo a déclaré: «Il est très diversifié et il est sous-utilisé, je pense. J’ai une affinité pour lui parce qu’il est un peu comme mon bébé. ” Quant à être «sous-utilisé», Vision est apparu dans un certain nombre de films MCU jusqu’à présent.

Plus précisément, il a fait des apparitions dans Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016) et Avengers: Infinity War (2018). Cependant, il n’a jamais été le personnage principal d’un film Marvel à la Captain Marvel, Doctor Strange ou Iron Man. Cela pourrait changer à l’avenir. Après tout, le MCU dépend fortement du catalogue de personnages de Marvel, et Vision est un personnage bien-aimé qui existe depuis des décennies.

Paul Bettany parle de jouer à Vision dans le MCU

Dans les précédents films MCU, Vision a été joué par Paul Bettany. Sahm Reviews rapporte que Bettany a discuté de ce qui rend la vision convaincante dans Captain America: Civil War. Il a dit que le personnage est «naïf et pourtant tout-puissant et qu’il a du mal à apprendre le monde… Dans ce film, vous le voyez essayer d’être plus humain et nous avons trouvé des moyens de le réaliser visuellement… portant des vêtements humains… La raison pour laquelle je pense qu’il fait c’est qu’il est en quelque sorte intéressé à trouver comment fonctionne la loyauté… et fidèle fonctionne probablement par l’amour. »

Il serait fascinant de voir Ruffalo adopter le personnage de Vision, si jamais une telle chose arrivait. Sinon, il était toujours intéressant de savoir ce que Rufffalo pense de Vision. Beaucoup de fans se contentent de voir Ruffalo jouer l’Incroyable Hulk.

