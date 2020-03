Pourquoi Matt Hardy a-t-il quitté la WWE? Et pourquoi Chris Jericho a-t-il également rejoint AEW? – HITC

Les anciennes superstars de la WWE, Chris Jericho et Matt Hardy, s’affronteront à AEW Dynamite cette semaine.

Il a été confirmé que Chris Jericho et Matt Hardy se rencontreront face à face dans “une confrontation colossale” lors de l’épisode d’AEW Dynamite du mercredi 25 mars.

Matt Hardy a fait ses débuts à l’AEW mercredi dernier. Matt Jackson des Young Bucks a annoncé que le Broken One était all in with All Elite Wrestling après que Vanguard 1 ait interrompu Chris Jericho et son écurie Inner Circle.

Hardy a ensuite été annoncé comme membre surprise de l’Elite pour remplacer Nick Jackson blessé et affronter le cercle intérieur de Jericho à Blood and Guts.

Malheureusement, l’épisode spécial de Dynamite a dû être annulé en raison de la crise sanitaire mondiale.

Chris Jericho regarde pendant le New Japan Pro-Wrestling ‘Wrestle Kingdom 14’ au Tokyo Dome le 05 janvier 2020 à Tokyo, au Japon.

Chris Jericho et Matt Hardy s’affronteront à AEW Dynamite?

Malgré cela, il semble que Hardy et Jericho pourraient être mis en feu, à commencer par leur interaction cette semaine.

Bien sûr, le duo aurait affronté de nombreuses fois auparavant à la WWE. Hardy et Jericho ont tous deux une longue et riche histoire dans l’autre grande entreprise de lutte en Amérique du Nord

Alors pourquoi ont-ils quitté la WWE et trouvé leur chemin respectif vers AEW?

Pourquoi Matt Hardy a-t-il quitté la WWE pour AEW?

Plus tôt cette semaine, Hardy est apparu sur le podcast “Talk Is Jericho” avec Chris Jericho et a expliqué (h / t WrestlingInc.com Jason Ounpraseuth) que le président et PDG de la WWE, Vince McMahon, ne semblait pas avoir de plans créatifs pour lui à l’avenir.

«J’ai présenté idée après idée après idée à la WWE, et je n’ai jamais reçu de commentaires. J’entendais un petit bavardage ici, un petit bavardage là-bas, mais il n’y avait jamais rien de tel qui restait coincé ou comme, vous savez, quoi que ce soit qui ait jamais déclenché une sorte de feu créatif dans l’esprit de Vince.

«Cela est devenu frustrant, et plus tard, ils ont juste essayé de me reconduire juste pour me faire sous contrat afin que je sois un employé de la WWE, et j’ai continué à refuser de l’argent, ce qui était de la bonne monnaie. Mais comme je voulais jouer un rôle de premier plan à la télévision, et je ne pense pas que Vince ait vu ça pour moi. “

Hardy est l’un des esprits les plus créatifs de la lutte professionnelle et du divertissement sportif, comme en témoigne son excellent univers brisé.

Pourquoi Chris Jericho a-t-il quitté la WWE?

Les raisons de Jéricho étaient légèrement différentes. Comme il l’a expliqué à Alex McCarthy de talkSPORT en mai de l’année dernière, le Canadien a clairement indiqué qu’il ne voulait pas être simplement un autre numéro sur la carte de la WWE. Son match de Wrestlemania 33 contre Kevin Owens étant exclu du statut de l’événement principal semblait être le catalyseur de sa sortie.

«Je veux faire une différence, je ne veux pas être juste un autre numéro sur un tableau quelque part et je pense que si je retournais à la WWE, c’est le genre de rôle qui était là pour moi, ce qui est bien.

“Mon plus gros truc, c’est quand j’ai eu le meilleur angle en 2016, la meilleure histoire avec Kevin Owens et nous nous sommes retrouvés deuxièmes sur WrestleMania, c’est à ce moment-là que j’ai su” je dois sortir d’ici “.”

Il est ensuite devenu l’une des nouvelles recrues d’AEW et a été couronné premier champion du monde AEW de l’entreprise, une ceinture qu’il a récemment perdue face à une autre ancienne star de la WWE mécontente, Jon Moxley (alias Dean Ambrose).

Il semble donc que Jericho et Hardy aient simplement estimé qu’ils avaient encore beaucoup de choses dans le réservoir, ce que McMahon et la WWE avaient du mal à apprécier. Chez AEW, avec une charge de travail réduite et un contrôle plus créatif, la paire semble prête à lancer une rivalité, espérons-le, mémorable.

Les fans de catch seront sans aucun doute ravis de voir Chris Jericho et Matt Hardy se retrouver face à face maintenant qu’ils sont à AEW.

Dans d’autres nouvelles, All American: qui est Da’Vinchi? Acteur qui joue Darnell Hayes dans The CW drama