Pourquoi Meghan Markle et Kate Middleton ont cessé de communiquer depuis la démission du Sussex

Cela ne fait que quelques semaines que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont annoncé leur démission en tant que membres supérieurs de la famille royale. Mais, pour beaucoup, cela ressemble à une vie.

Le couple est couché bas au Canada, à l’abri du regard dur des médias, mais les tabloïds n’ont cessé de parler depuis la grande annonce du 8 janvier. Un sujet brûlant de spéculation est l’effet que la démission de Meghan et du prince Harry a sur les autres membres de la famille royale.

Des rapports récents indiquent que Meghan a plus ou moins cessé de communiquer avec plusieurs membres de la famille royale. Cela comprend sa belle-sœur, Kate, duchesse de Cambridge.

Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé la nouvelle avant l’anniversaire de Kate Middleton

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l'intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C'est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d'équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, en continuant d'honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d'élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l'espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D'ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex

Le 8 janvier, le prince Harry et Meghan ont annoncé sur leur page Instagram qu’ils avaient l’intention de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale et qu’ils voulaient commencer à gagner leur propre revenu, indépendamment des restrictions royales. Entre autres choses, leur annonce a révélé que le couple souhaite partager son temps entre le Royaume-Uni et les États-Unis, avec la liberté d’aller où ils le souhaitent.

Meghan et le prince Harry ont également fait mention d’un tout nouvel organisme de bienfaisance qu’ils ont l’intention de lancer dans les mois à venir. Inutile de dire que l’annonce a été une grande nouvelle dans le monde entier, mais surtout au Royaume-Uni.

Il y a aussi la question du timing. Le couple a choisi de publier son annonce la veille du 38e anniversaire de Kate. Bien que personne ne sache ce que la duchesse de Cambridge ressentait à ce sujet, en raison du calendrier, le grand jour de la future reine consort a été complètement éclipsé.

Meghan Markle et Kate Middleton ne parlent pas

Kate Middleton et Meghan Markle | Karwai Tang / .

Compte tenu du calendrier de leur annonce, combiné au calendrier très chargé du couple ces dernières semaines, il semble raisonnable de supposer qu’ils n’ont pas passé beaucoup de temps avec la famille royale. Pourtant, un récent rapport indique qu’il pourrait y avoir un mauvais brassage de sang entre Meghan et Kate.

Cosmopolitan rapporte que Meghan et Kate n’ont pas du tout parlé depuis l’annonce de la grande scission royale le 8 janvier. Bien que les belles-sœurs n’aient jamais été considérées comme très proches, ces derniers mois, elles ont été vues davantage, partageant même une date de jeu avec leurs enfants lors d’un match de polo.

On ignore si le manque de communication découle d’un emploi du temps chargé ou de quelque chose de plus. S’il y a une tension entre les deux, il est probable qu’elle ne soit pas résolue pendant un certain temps, étant donné que Meghan est actuellement au Canada, couchée à plat ventre avec le bébé Archie Harrison. Pendant ce temps, Kate travaille toujours dur avec ses fonctions royales au Royaume-Uni.

Meghan Markle vit sa meilleure vie

Quelle que soit la façon dont les choses se déroulent dans les rangs de la famille royale, Meghan vit sa meilleure vie. Selon des sources, la duchesse de Sussex «se sent enfin libre» maintenant qu’elle a fait un grand pas loin de la vie royale et des nombreuses restrictions du palais.

Meghan a récemment été repérée au Canada, faisant une promenade discrète avec Archie et ses chiens, l’air plus heureuse qu’elle ne l’a été depuis des mois. Il y aura sans aucun doute des temps difficiles à venir pour Meghan et le prince Harry.

Mais, pour l’instant, elle semble certainement heureuse de la façon dont tout s’est déroulé. Si jamais elle choisit de parler de la grande annonce de sortie, les fans royaux pourraient peut-être en savoir plus sur la raison du timing brutal. En attendant, beaucoup devront attendre et se demander.