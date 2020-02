Pourquoi Meghan Markle et le prince Harry s’installent à LA

Bien que cela fait plusieurs semaines, le monde n’est pas encore sous le choc d’entendre que le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de se retirer de leurs rôles de royals seniors.

Tant de questions ne sont toujours pas répondues, et les fans royaux sont sur le bord de leur siège en attendant de voir ce qui se passera. Nous nous demandons si nous reverrons jamais Meghan et Harry lors d’apparitions avec le reste de la famille royale, et tout le monde est impatient de voir comment, exactement, ils envisagent de devenir financièrement indépendants.

Une des choses que nous savons avec certitude, c’est qu’ils sont impatients d’échapper aux projecteurs intenses qu’ils subissaient à Londres ainsi qu’à Windsor. Il a été confirmé que le couple prévoyait de partager son temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, bien que les emplacements exacts soient toujours en suspens.

Cependant, des rumeurs circulent selon lesquelles Meghan et Harry cherchent à déménager en Californie, ce qui rendrait leur base de fans américaine absolument extatique.

Voici pourquoi Meghan Markle et le prince Harry s’installant à Los Angeles sont tout à fait sensés.

À la recherche de maisons à Los Angeles

Prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex | Samir Hussein / WireImage

La ville de Los Angeles a beaucoup à offrir, et Meghan et Harry le savent sûrement. Bien que ce soit complètement différent de ce à quoi Harry est habitué, cela ne signifie pas qu’il ne serait pas heureux là-bas.

Nous sommes sûrs que le prince vivra le temps de sa vie en Californie, dans un nouvel environnement, avec beaucoup de choses à faire et à explorer. Selon People, le couple passera du temps cet été à regarder des maisons à Los Angeles, ce qui, selon nous, serait tout simplement incroyable.

Meghan et Harry auraient une vie beaucoup plus calme et plus simple au Canada en ce moment, mais cela ne veut pas dire que la Californie est hors de propos. Ce serait un endroit merveilleux pour eux d’élever Archie et étant donné comment ils sont à la recherche d’un endroit sans stress pour vivre, nous devons dire que la ville décontractée de Los Angeles est l’environnement parfait.

Meghan est originaire de Californie

S’ils décident d’une maison à Los Angeles, Meghan retournera dans son ancien terrain de jeu. Ce serait formidable pour toute la famille Sussex car Meghan connaît déjà la région, et elle peut passer son temps à montrer à Harry certains de ses endroits préférés.

Si le couple décidait de déménager en Californie, Meghan saurait exactement à quoi s’attendre puisqu’elle y vivait déjà depuis tant d’années, ce qui signifie qu’elle serait à la maison dans l’État dans lequel elle est née et a grandi.

Pourquoi Meghan Markle et le prince Harry s’installent à Los Angeles est logique

Alors, pourquoi est-il parfaitement logique que Meghan et Harry choisissent une maison à Los Angeles? Parce qu’ils trouveraient tout ce qu’ils recherchent! La Californie est connue pour être facile à vivre, et Meghan et Harry apprécieraient certainement la vie tranquille.

Ils peuvent se détendre et s’éloigner des tabloïds britanniques, qui leur causent du stress depuis des mois maintenant. Surtout, ils vivraient dans la même ville que la mère de Meghan, Doria Ragland, qui appelle toujours la Californie chez elle. Nous savons à quel point Meghan et sa maman sont proches, et Doria et Harry s’aiment également.

Ce serait absolument merveilleux pour bébé Archie de grandir en étant si proche de sa grand-mère maternelle, ainsi que des nombreux amis que Meghan et Harry ont en Californie. On dirait que Los Angeles serait l’endroit idéal pour s’installer.