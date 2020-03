Pourquoi Meghan Markle se sent ‘prise’ par la reine Elizabeth

Avant son mariage avec le prince Harry, Meghan, la duchesse de Sussex a déclaré qu’elle savait que la vie royale ne serait pas facile. Cependant, il n’y a rien qui aurait pu la préparer exactement à quel point c’était vraiment difficile. Comme si son drame familial en cours n’était pas assez mauvais, Meghan a également dû faire face aux critiques incessantes des tabloïds britanniques, et c’était pire qu’elle ne l’avait jamais imaginé.

Presque chaque geste qu’elle a fait a été examiné, et tout le monde semblait prêt et disposé à exprimer son opinion sur Meghan, sa vie et son mariage avec le prince Harry. En fait, c’était plus que Meghan et le prince Harry n’étaient en mesure de gérer, et comme nous le savons tous, ils ont récemment pris la décision étonnante de prendre du recul en tant que membres de la famille royale en faveur d’une vie plus calme et plus privée.

Habituellement, lorsqu’une personne est aux yeux du public et qu’elle traverse une période si difficile, elle peut toujours compter sur le soutien de sa famille pour s’en sortir. Pourtant, pour Meghan et le prince Harry, c’est le contraire. Les membres de la famille royale sont déçus et ils sont également extrêmement stressés. Voyons pourquoi Meghan se sent “prise” par la reine Elizabeth.

Ce que nous savons de la démission de Meghan et Harry en tant que membres de la famille royale

La démission de Meghan et du prince Harry – surnommée «Megxit» – fait la une des journaux depuis des semaines. Il y a des spéculations que le couple, qui a déjà fait savoir qu’il envisageait d’être «financièrement indépendant», gagnerait des millions, sinon des milliards de dollars une fois la scission finalisée.

Une fois le printemps venu, CNN rapporte que des changements majeurs auront lieu. Meghan et le prince Harry ne pourront plus utiliser leurs titres «HRH», et ils n’exerceront pas de fonctions royales au nom de la reine.

Selon MarketWatch, le couple ne sera plus résident à temps plein de la Grande-Bretagne, car ils profitent de l’opportunité d’un style de vie plus décontracté avec leur jeune fils, Archie Harrison.

Comment la famille royale a-t-elle réagi?

Ce n’est un secret pour personne que Meghan et le prince Harry ont des millions de fans dans le monde entier. Lorsque la nouvelle de Megxit a éclaté, tout le monde est entré en état de choc.

Cependant, les fans n’étaient pas les seuls à rester sans voix. En fait, les autres membres de la famille royale – comme le prince Charles et le prince William, et en particulier la reine Elizabeth – ont été attristés par la décision de Meghan et du prince Harry. Insider rapporte que cela a provoqué un peu de tension.

Bien que la reine ait publié une déclaration soutenant son petit-fils et sa femme, elle est même allée jusqu’à admettre qu’elle aurait souhaité qu’ils restent des membres actifs de la famille royale. Le père du prince Harry, le prince Charles, et son frère, le prince William, ont travaillé sans relâche pendant des semaines pour déterminer les détails de la scission. Il ne fait aucun doute qu’il y avait un peu de stress derrière les portes du palais.

Pourquoi Meghan se sent «piégée» par la reine Elizabeth

Il est presque temps que Megxit devienne officiel, mais Meghan et le prince Harry semblent toujours aux prises avec les effets. Alors, comment Meghan se sent-elle «piégée» par sa belle-mère, la reine Elizabeth?

Apparemment, elle estime que les restrictions imposées à elle-même et au prince Harry sont non seulement injustes, mais qu’elles sont également «payantes» pour leur décision de démissionner. Selon le Daily Mail, elle n’est pas satisfaite de choses telles que le fait que le couple ne soit plus autorisé à utiliser le mot «royal» dans leur image de marque.

Meghan estime également que les restrictions ne sont pas nécessaires et qu’elle et le prince Harry sont traités différemment des autres membres de la famille royale, allant jusqu’à dire que sa majesté «s’en prend» à eux.

Cela dit, ce n’est pas que du drame et des sentiments blessants. Le prince Harry et Meghan sont actuellement au Royaume-Uni en train de terminer leurs obligations royales. La reine Elizabeth aurait invité le duc et la duchesse de Sussex à se joindre à elle pour un service religieux à Windsor.