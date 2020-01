Pourquoi Meghan McCain a-t-elle adhéré à l’ex de Harvey Weinstein?

Meghan McCain, fille du regretté sénateur John McCain et coanimatrice la plus conservatrice d’ABC The View, n’est pas étrangère à la controverse. Récemment, la commentatrice politique a suscité une certaine surprise sur Twitter lorsqu’elle a exprimé son soutien à Georgina Chapman, l’ex-femme de Harvey Weinstein.

En particulier, McCain a exhorté les médias à ne pas blâmer Chapman ou sa marque de mode haut de gamme, Marchesa, que Chapman a cofondée avec son collègue designer Keren Craig en 2004, pour les allégations d’actes répréhensibles de Weinstein. Elle a également expliqué pourquoi elle avait choisi de porter une robe Marchesa lors de son propre mariage en 2017 malgré le scandale Weinstein.

Meghan McCain | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

McCain a tweeté son soutien à l’ex-femme de Weinstein avant son prochain procès

Le procès de Weinstein pour diverses allégations d’agression sexuelle et de harcèlement a commencé le 6 janvier. Chapman, qui a divorcé du producteur hollywoodien en 2017 après que la nouvelle des allégations a éclaté, s’est depuis distancée de son ex-mari alors que son étiquette souffrait de la réaction brutale. .

Le 4 janvier, la citation de McCain a tweeté un article du Daily Beast qui parlait des problèmes de Chapman avec sa marque après le divorce de Weinstein. “Ne vous attendez pas à voir Georgina Chapman, l’ex-femme de Harvey Weinstein, à son procès”, a lu le tweet du Daily Beast. «La survie de sa marque de mode Marchesa dépend du soutien vital des clientes.»

McCain semble être elle-même l’un de ces clients de soutien. La co-animatrice de View a tweeté pour soutenir Chapman et sa marque: «J’ai eu un mariage précipité prévu dans un mois. Je suis allé à CHAQUE label haut de gamme et je n’ai pas trouvé une chose qui me convenait, sans parler de me faire sentir belle. [Keren] Craig était un saint dans nos garnitures, m’a aidé et a évidemment fait une belle robe. Ne blâmez pas Marchesa pour les péchés des hommes. “

La co-animatrice «View» a choisi de porter une robe de mariée Marchesa lors de son mariage précipité avec Ben Domenech

McCain a dénoncé à plusieurs reprises Weinstein, mais elle a toujours choisi de porter une robe Marchesa lors de son mariage avec Ben Domenech, éditeur du magasin conservateur The Federalist, en 2017. Le mariage a été déplacé en raison de la santé déclinante de son père malade en raison du glioblastome , une forme agressive de cancer du cerveau. Les allégations de Weinstein ont éclaté juste un mois avant les noces.

La co-animatrice de View a déclaré à People après son mariage que sa décision de choisir sa robe Marchesa originale rose clair, perlée, sirène et d’inspiration vintage était consciente, malgré les allégations.

«Le scandale a éclaté et tout le monde était comme, allez-vous garder la robe? Et je me disais: «Pourquoi les deux femmes créatrices devraient-elles être punies pour le comportement dégoûtant d’un homme?», A expliqué McCain. «Je ne voulais tout simplement pas avoir l’impression que les personnes qui avaient travaillé là-bas et gagnaient leur vie devraient également être punies.»

Ses commentaires faisaient écho à ses remarques antérieures sur les différences dans son mariage

Ce n’était pas la première fois que McCain suggérait que les personnes mariées (ou anciennement mariées) ne devraient pas être tenues responsables de ce que leurs conjoints font ou disent.

Lorsque le sénateur Kamala Harris était toujours en lice pour l’investiture présidentielle américaine de 2020, Domenech a provoqué la controverse en vendant des t-shirts «Kamala est un flic» sur son site Web. Les critiques ont immédiatement commencé à taguer McCain et à lui demander de dénoncer publiquement les actions de Domenech.

Mais McCain a répondu qu’elle et son mari étaient souvent en désaccord. En juin 2019, elle a tweeté: «Tenez-vous Ben responsable de tout ce que je dis sur @TheView? Je sais que c’est un concept difficile pour certains, mais nous ne sommes pas la même personne, nous croyons en des choses différentes et nous aimons et respectons les différences les uns des autres. C’est pourquoi je n’ai aucune patience ni place dans le féminisme moderne de la troisième vague. »

Les fans ont eu des réactions principalement négatives au soutien de McCain à Chapman

De nombreux fans de The View ont appelé McCain pour ce qu’ils pensaient être une remarque privilégiée et égocentrique de sa part.

En particulier, plusieurs critiques ont souligné que la marque de luxe Marchesa était soutenue à bien des égards par Weinstein. Il aurait poussé les acteurs à porter des vêtements de la marque de son ex-femme dans ses films. «Il a utilisé son effet de levier pour obtenir une traction pour la marque en forçant les femmes de ses films à porter Marchesa. Ce n’est pas du tout propre », a écrit un critique sur Twitter en réponse à McCain.

D’autres pensaient que Chapman était complice des crimes présumés de Weinstein, étant marié avec lui depuis 10 ans. Un utilisateur de Twitter a écrit au co-hôte de View: «Il est possible, voire probable que [Chapman] savait et couvert pour lui. Elle est un catalyseur. Et c’est faux. “