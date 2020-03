Pourquoi Meghan McCain ne veut pas être la co-animatrice conservatrice de Cliché

Meghan McCain est la co-animatrice conservatrice résidente de The View. Ses commentaires politiques polarisent non seulement le panel de l’émission mais aussi le public. McCain est une républicaine hardcore et forte dans ses convictions. L’analyste politique vient toujours au programme ABC préparé et prêt à se battre pour sa position sur les questions. Cependant, une chose que McCain ne veut pas être est un cliché.

Meghan McCain | Lou Rocco / ABC via .

McCain fait les gros titres depuis qu’elle a rejoint la série. Récemment, le spectacle avait été en proie à des rumeurs désagréables autour des membres de la distribution. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles McCain se préparait à quitter The View parce que cela commençait à être trop stressant pour elle.

L’analyste politique a été sûr de dire qu’elle aime être dans la série et qu’elle ne partira pas de sitôt. Il y a une chose cependant, elle ne veut pas être connue comme co-animatrice de clichés. Elle faisait référence à d’anciens panélistes qui, plus tard, ombragent The View de leur horrible expérience dans la série.

“C’est bizarre pour moi parce que The View a une longue histoire de 25 ans et il y a des potins à l’intérieur des murs du palais et je ne veux tout simplement pas être comme un autre cliché de View-co-hôte amer de leur expérience là-bas”, a-t-elle déclaré sur Watch What Happens Live en janvier. «Jusqu’ici, ça a été une expérience incroyable et je ne vais nulle part, je suis toujours là. Je suis une personne et j’ai des sentiments et j’essaie juste de faire du bon travail. “

Qu’est-ce qui pousserait Meghan McCain à quitter la série?

Au cours de la même interview, McCain a abordé son débat animé avec Whoopi Goldberg. La modératrice de la série est devenue tellement ennuyée que McCain ait interrompu tous ceux qu’elle lui avait dit d’arrêter de parler. Les choses sont devenues incontrôlables sur les réseaux sociaux, ils ont dû faire face à l’incident le lendemain.

“C’était rude”, a déclaré McCain à propos du moment viral. «Je dirai qu’elle a eu une mauvaise journée et nous en avons parlé ce soir-là et le lendemain. C’est la télévision en direct et c’est vraiment une période stressante pour tout le monde. Je l’adore. Elle s’est excusée en direct, elle s’est excusée en direct. Nous avons tous f ***-up sur le spectacle. Je lui pardonne et je l’aime et je ne pourrais pas faire le spectacle… si elle part, je pars. »

McCain a répété que si Goldberg devait quitter la série, elle partirait avec elle.

“Whoopi est l’ancre de l’émission et ma vie là-bas”, a poursuivi McCain. «Elle vient toujours nous chercher quand nous sommes à terre. Si elle saute, je saute. Whoopi est… Je l’adore et j’ai besoin d’elle comme modératrice. »

Meghan McCain sur le drame Joy Behar

Un autre co-hôte avec lequel McCain se heurte toujours est Joy Behar. Ce dernier est libéral et se retrouve souvent en désaccord avec le co-hôte conservateur. Malgré l’animosité que les fans peuvent ressentir, leur relation hors caméra est complètement différente.

“Ça me fait vraiment mal!” McCain a déclaré à Entertainment Tonight des informations selon lesquelles elle n’aimait pas Behar. «Cela fait vraiment mal à mes sentiments parce que nos vestiaires sont côte à côte et vous et moi avons la même réaction émotionnelle aux choses – parfois de différentes manières – mais nous sommes tous les deux bouleversés également, la même quantité de mêmes choses. Et je souhaite que les gens nous donnent une pause, pour de vrai. “

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).